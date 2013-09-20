Украине придется отстаивать свой суверенитет на Востоке - экс-глава Всемирного банка

Украине в будущем из-за сотрудничества с Европой придется отстаивать свой суверенитет на Востоке.

Об этом заявил президент Всемирного банка (2007-2012) Роберт Зеллик на 10-й ежегодной встрече YES «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха» в Ливадийском дворце в Крыму, сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

«Речь идет не только об экономике, но и о политическом и суверенном будущем Украины. Это не значит, что Украина не должна строить хорошие отношения со своими соседями. Но то давление, которое оказывается на Украину, особенно в последнее время, говорит, что в будущем будут очень четко стоять вопросы суверенитета, и Украине, возможно, опять придется бороться за свою независимость», – сказал банкир о ситуации после возможного подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Вместе с тем Зеллик выразил надежду, что, несмотря на политические разногласия в стране, Украина сможет воспользоваться моментом и двигаться вперед. «Украина – страна с огромным потенциалом, с учетом мирового соперничества и конкуренции приведет ли это к стабилизации и откроет ли это новые возможности? Я думаю, что с помощью Евросоюза эти вопросы можно будет лишить гораздо легче», – добавил банкир.

Кроме того, экс-глава Всемирного банка отметил большую роль Украины на мировом сельскохозяйственном рынке. «Мы видим, что происходит на этом рынке. Спрос растет постоянно. Украина может этим воспользоваться. Мне кажется, что это будет настолько же важно для будущего Украины, как и какие-то политические подвижки, которые мы видим в последнее время», – сказал Зеллик.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября правительство Украины единогласно проголосовало за проект Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров при этом подчеркнул, что ассоциация с ЕС и участие в Таможенном союзе не являются взаимоисключающими.

19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом Европейского Союза и участвовать в Таможенном союзе.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.