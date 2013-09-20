Таможня России пропускает украинские товары в обычном режиме – Мунтиян

Москва. Федеральная таможенная служба России пропускает украинские товары в обычном режиме, без дополнительных проверок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян журналистам в Москве после заседания Экономсовета СНГ.

«Они (российская сторона) сказали, что они перешли в штатный режим. То есть сегодня таможня пропускает наши товары без дополнительного осмотра, как и было до 14 августа», - сказал он.

По словам Мунтияна, украинская сторона работает над вопросом, чтобы такие случаи больше не повторялись, так как это приводит к убыткам.

«Я вчера сказал (российской стороне на переговорах - УНИАН), что для нас это было ЧП», - подчеркнул Правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время заблокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отметили, что решения на уровне правительства России относительно регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров. Вместе с тем, 21 августа начальник Белгородской таможни на российско-украинской границе генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков заявил российским СМИ, что таможня "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил начальник таможни.