Украина намерена развивать и укреплять зону свободной торговли СНГ

Москва. Украина намерена развивать и укреплять зону свободной торговли Содружества Независимых Государств.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян журналистам в Москве после заседания Экономсовета СНГ.

«Для Украины это очень большой по объему рынок и очень хороший по структуре. Мы будем его развивать, укреплять», - сказал Мунтиян.

По его словам, Украина имеет «громадный» экспортный потенциал. Кроме того, он отметил, что есть расчеты, которые показывают зависимость экономик Украины и РФ, которые свидетельствую, что нельзя «недооценивать потенциал украинской экономики».

«Много ключевых секторов, по которым и Россия имеет зависимость. Это энергетика, транспорт, машиностроение, военно-промышленный комплекс…», - отметил он.

Мунтиян подчеркнул, что в условиях научно-технического прогресса, ни одна отдельно взятая страна СНГ не получит тех эффектов, которые предусмотрены стратегией «эффект масштаба, синергетики и синтетический эффект». Для этого нужна только консолидация и соединения всех вместе стран Содружества, добавил он.

Как сообщал УНИАН, Договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».