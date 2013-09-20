Азаров 25 сентября примет участие в заседании ЕврАзЭС

Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует принять участие в очередном заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится 25 сентября 2013 года в Астане.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

Заседания Высшего евразийского экономического совета будет проводиться на уровне глав правительств.

Украинское Министерство иностранных дел уже готовит соответствующий визит украинской делегации во главе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.

Премьер-министр отмечает, что Украина придает большое значение сотрудничеству с Таможенным союзом.

Напомним, 29 мая в Астане на встрече глав государств - участником Высшего Евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) была достигнута договоренность об участии Украины в качестве наблюдателя в Таможенном союзе, куда входят Россия, Беларусь и Казахстан. 31 мая в Минске премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали соответствующий Меморандум об углублении взаимодействия, который юридически закрепил договоренность о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном союзе.

Представителем правительства Украины в Евразийской экономической комиссии назначен Виктор Суслов.