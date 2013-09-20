Анонс на 23 сентября

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул откроет 17-й Международный колесный конгресс. Это крупнейшее событие мировой индустрии железнодорожной техники. В мероприятии также примут участие: председатель Европейской ассоциации железнодорожного транспорта UNIFE Раймонд Абелеа, Генеральный директор Интерпайп Александр Киричко, первый заместитель генерального директора «Укразалізниці» Николай Сергиенко. Организаторы Конгресса - компания ИНТЕРПАЙП и международная ассоциация производителей железнодорожной техники UNIFE. Во время работы мероприятия будет работать выставка Международного колесного конгресса, а также музей соцреализма.

* Пресс-конференция председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка на тему: «Социально-экономическое развитие Киевской области, достижения, перспективы современности». Во время пресс-конференции состоится презентация проекта «Киевщина без окраин».

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