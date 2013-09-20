ТОП-10 (20 сентября)

Янукович: "Единое экономическое пространство от Ванкувера до Владивостока абсолютно реально"

В Госдуме призывают "не допустить сближения Украины и Евросоюза"

Европа нашла альтернативу российскому газу - подписан контракт с Азербайджаном

Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли - исполком СНГ

Кабмин не видит оснований для сокращения расходов бюджета

Кабмин намерен поддержать наиболее бедных потребителей газа

Таможня России пропускает украинские товары в обычном режиме – Мунтиян

Бойко: Украина увеличит закупки газа в Европе до 2 млрд кубов

Возвращение продукции Roshen на российский рынок приостановлено

Прибыль банков Украины снизилась почти на 14%

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Янукович: "Единое экономическое пространство от Ванкувера до Владивостока абсолютно реально"

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает, что Украина будет искать пути сотрудничества с Таможенным союзом, которые бы не противоречили ее евроинтеграционным стремлениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“Что касается отношений — они определены — Украина уверенно идет по пути европейской интеграции, что касается отношений с Таможенным союзом, мы ищем эту модель. И я убежден, что мы ее найдем. Она не должна препятствовать сегодня европейской интеграции. Она не должна создавать проблемы, а должна решать их”, - сказал Президент.

“Украина находится между двумя большими монстрами — Европейским Союзом и Россией, и это мы ощущаем каждый день”, - сказал Президент, добавив, что игнорировать или легкомысленно относиться к этой ситуации Украина не может.

Янукович выразил благодарность и европейским, и российским партнерам Украины, которые с пониманием относятся к этому вопросу.

“Мы не хотели, не хотим и не будем хотеть никогда противопоставлять интеграционные процессы Запад-Восток, мы хотим их объединить. И по этому пути Украина идет уверенно”, - сказал Президент.

Он убежден, что создание Единого экономического пространства от Ванкувера (Канада) до Владивостока (Россия) абсолютно реально.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября правительство Украины единогласно проголосовало за проект Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров при этом подчеркнул, что ассоциация с ЕС и участие в Таможенном союзе не являются взаимоисключающими.

19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом Европейского Союза и участвовать в Таможенном союзе.

"Все разговоры о возможности быть и тут, и там - полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу", - сказал он.

В последнее время Россия оказывает давление на страны постсоветского пространства, пытаясь навредить их сближению с ЕС. Так, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл. Также Россия запретила ввоз на свою территорию изделий кондитерской фабрики «Рошен».

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием власти России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговле с ЕС.

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В Госдуме призывают "не допустить сближения Украины и Евросоюза"

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предлагает обратить внимание Федеральной миграционной службы России на иммигрантов из Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил в ходе обсуждения заявления Госдумы «В связи с принятием Европейским парламентом резолюции, содержащей безосновательные обвинения в адрес РФ».

«Имеет смысл в продолжение такого заявления обратиться еще и в ФМС и к главному санитарному врачу, чтоб проинспектировали иммигрантов из Украины, нелегально находящихся, и продукты питания, которые Украина нам импортирует», - сказал Нилов.

«Когда президентом Украины был Ющенко, Россия могла принимать более жесткие меры, мы понимали какая идет политика в отношении нашей страны. Когда пришел президент Янукович, он сказал, что отношения наши потеплели, но, к сожалению, мы видим, как строятся отношения с братскими православно-словянскими странами. Обычно они поднимают вопрос братства только, когда речь идет о цене на углеводороды», - заявил он.

В свою очередь, депутат от КПРФ Анатолий Локоть также предложил принять ряд конкретных мер, чтобы не допустить сближения Украины и Евросоюза.

«У нас есть СНГ, есть смешанные семьи, значит ситуация, когда они что-то подписывают, а мы что-то заявляем на тот счет, не может нас удовлетворять. Давайте ряд мер конкретных предпримем. Делегацию отправим в парламент Украины, их сюда пригласим, ведь там есть силы, которые выступают за воссоединение с Востоком, с Россией, в частности Компартия Украины», - сказал Локоть.

В то же время, глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, представляющий заявление, отметил, что работа по взаимодействию РФ с Украиной должна проводиться более системно.

«Я целиком и полностью поддерживаю перевод на системные основы нашей работы с Украиной. На мой взгляд, нам не хватает такой системности, которую как раз демонстрирует Евросоюз», - сказал Пушков.

При этом он сообщил, что «мероприятия по Украине проводятся, но системной работы нет».

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Европа нашла альтернативу российскому газу - подписан контракт с Азербайджаном

Азербайджан в четверг подписал контракты о продаже газа европейским покупателям, предложив альтернативный России источник поставок до конца десятилетия.

Москва активизировала свои дипломатические усилия для возвращения богатого нефтью и газом Азербайджана на свою орбиту: президент России Владимир Путин старается восстановить влияние Кремля в бывших советских республиках. Однако его визит в Азербайджан в августе принёс мало результатов, развеяв надежды Москвы то, чтобы бросить вызов доминирующим здесь западным энергетическим гигантам, сообщает Reuters.

Ранее в этом году азербайджанская госкомпания ГНКАР и её партнёры, включая BP и Statoil, выбрали Трансадриатический трубопровод для потенциальных поставок газа в Европу, что стало ударом по стремлению России усилить контроль за транзитными путями.

ГНКАР сообщила в четверг, что покупателями азербайджанского газа со второй фазы освоения каспийского месторождения Шах Дениз-2 станут Shell, Bulgargas, Gas Natural Fenosa, греческая DEPA, немецкая E.ON, французская GDF Suez, итальянские Hera Trading и Enel и швейцарская AXPO.

"Это революционный контракт, поскольку он даёт гарантии поставок в Европу из нового ресурсного региона на десятилетия вперед, на условиях, соответствующих европейским рыночным условиям", - сказал глава E.ON Global Commodities SE Кристофер Дельбрюк, которого цитирует заявление компании.

Он добавил, что контракт E.ON с ГНКАР рассчитан на 25 лет и предусматривает импорт 40 миллиардов кубометров газа.

Европейские импортёры пытаются отыскать альтернативу российскому "Газпрому", чьи контракты привязаны к цене на нефть, что, как правило, делает его продукцию дороже, чем при закупках по спотовым ценам.

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Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли - исполком СНГ

Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей Кушниренко перед заседанием экономсовета Содружества в Москве.

«Это абсурд и выдумка. Во-первых, это исключено по положению договора – из него никого исключить нельзя. Из этого следует второе – такого вопроса нет в повестке дня сегодня, или какого-то другого заседания», - сказал Кушниренко.

Он подчеркнул, что если какой-то стране что-то не нравится, то она сама может выйти из ЗСТ СНГ, а говорить об исключении страны, которая не нравится по каким-то причинам, не правильно.

Кушниренко отметил, что большинство торговых конфликтов имеет двухсторонний характер и должны решаться непосредственно между этими странами.

«Введение защитных мер возможно. Например, через два года произойдет насыщение украинского рынка каким-то европейским товаром, и аналогичные украинские товары начнут искать свою нишу, и пойдут в Беларусь и Россию. Если это будет наносить ущерб местным производителям, тогда могут быть приняты защитные нормы. Все остальное будет нарушение всех писаных и не писаных норм», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация намерена поднять вопрос об условиях торговли с Российской Федерацией на заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств, который состоится в Москве 20 сентября.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли, украинскую делегацию на 59-м заседании Экономсовета СНГ возглавит министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов.

Среди основных вопросов, которые планируется обсудить в ходе заседания: рассмотрение проекта Соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере обеспечения информационной безопасности, проект Единой методологии таможенной статистики внешней торговли государств - участников СНГ в новой редакции.

Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о Сводном перечне конкурентоспособной продукции, предлагаемой производителями государств - участников СНГ и вопросы использования мировых научных электронных информационных ресурсов для повышения эффективности научной деятельности ученых СНГ.

В последние месяцы Российская Федерация применила ограничительные меры в отношении трубной, кондитерской продукции, фарфоровых изделий из Украины. По мнению украинской стороны, такие действия идут вразрез с условиями свободной торговли, действующими в рамках СНГ и нормами ВТО.

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Кабмин не видит оснований для сокращения расходов бюджета

Кабинет министров Украины не видит оснований для пересмотра государственного бюджета в сторону сокращения его расходов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Благодаря рациональному и эффективному использованию государственных ресурсов дефицит бюджета остается на уровне ниже предусмотренного. За 8 месяцев – это 34,8 млрд грн, что составляет 69% годовой росписи, при годовом показателе в 56 млрд грн», - сказал Мярковский.

Он уточнил, что статьи Бюджетного кодекса определяют процедуру сокращения расходов в случае неполучения доходов по квартальной отчетности в объеме более чем 15% от планового показателя.

«Однако на сегодня у нас отсутствуют основания для инициирования таких изменений», - сказал Мярковский.

Он уточнил, что правительство работает над проектом бюджета на 2014 год, разработан соответствующий план-график. Однако, по словам Мярковского, парламент должен в ближайшее время определиться по законопроектам, формирующим доходные и расходные статьи бюджета. «После принятия окончательных решений правительство подготовит новую версию бюджета», - сказал Мярковский.

Ранее он напомнил, что на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, которые могут обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму около 9,6 млрд грн. Также есть законопроекты, которые могут привести к значительным тратам на сумму около 9 млрд грн. Кроме того, есть проекты законов, которые нуждаются в дополнительном финансировании – около 17,5 млрд грн., и депутатские запросы, предусматривающие выделение дополнительных ассигнований из бюджета в объеме 1,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 1,7%, - до 189,7 млрд грн, а в январе-августе сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 217,6 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что по итогам года дефицит госбюджета превысит плановый уровень и достигнет 4-5% ВВП. При этом экс-министр финансиров Виктор Пинзеник спрогнозировал, что дефицит бюджета может по итогам года недобор средств в госбюджет может быть на уровне 25-30 млрд грн.

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Кабмин намерен поддержать наиболее бедных потребителей газа

Правительство Украины разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече.

“У нас есть такая программа. Конечно, это не произойдет быстро. Это будет проходить в течение 3-5 лет. Но мы уже разработали график, по которому самые бедные будут платить меньше за тысячу кубометров, а богатые будут платить больше”, - сказал Бойко.

Он подчеркнул, что правительство должно поддерживать наиболее бедных потребителей газа.

Как сообщал УНИАН, на повышении цены на газ для населения настаивает Международный валютный фонд. Украина на такой шаг не идет, что стало главным препятствием на пути возобновления сотрудничества с финансовой организацией.

Президент Украины Виктор Янукович считает неприемлемым это условие МВФ.

«Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем (повышения цены на газ – УНИАН) не будем идти», – заявил он.

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Таможня России пропускает украинские товары в обычном режиме – Мунтиян

Москва. Федеральная таможенная служба России пропускает украинские товары в обычном режиме, без дополнительных проверок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян журналистам в Москве после заседания Экономсовета СНГ.

«Они (российская сторона) сказали, что они перешли в штатный режим. То есть сегодня таможня пропускает наши товары без дополнительного осмотра, как и было до 14 августа», - сказал он.

По словам Мунтияна, украинская сторона работает над вопросом, чтобы такие случаи больше не повторялись, так как это приводит к убыткам.

«Я вчера сказал (российской стороне на переговорах - УНИАН), что для нас это было ЧП», - подчеркнул Правительственный уполномоченный.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, что фактически на неопределенное время заблокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отметили, что решения на уровне правительства России относительно регулировании импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связаны с образованием и структуризацией Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнение таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Федеральная таможенная служба России уведомила о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров. Вместе с тем, 21 августа начальник Белгородской таможни на российско-украинской границе генерал-майор таможенной службы Анатолий Ушаков заявил российским СМИ, что таможня "работает в прежнем режиме с применением дополнительных процедур контроля по отношению к украинским товарам". "Указаний об отмене режима пока не поступало", - сообщил начальник таможни.

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Бойко: Украина увеличит закупки газа в Европе до 2 млрд кубов

Украина по итогам 2013 года намерена увеличить объем закупки газа в Европе до 2 миллиардов кубометров по цене, которая ниже цены газа, закупаемого в России.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES), открывшейся 20 сентября в Ялте.

“Правительство привлекло 1 миллиард кубометров более дешевого газа из Европы, и под конец года будет еще один миллиард кубометров”, - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному правительством прогнозному балансу поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год, объем газа, запланированного к поставке от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading, составляет 1,3 млрд кубометров.

5 сентября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали соглашение о поставках газа в Украину и хранении газа в украинских подземных хранилищах газа.

В феврале 2013 года Украина заключила с немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставку природного газа ежегодным объемом до 5 млрд кубометров. На данный момент реверс газа осуществляется через Польшу и Венгрию. Вопрос привлечения возможностей Словакии находится в процессе обсуждения. Также ведутся переговоры по данному вопросу с Румынией.

По итогам 2012 года немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» 56 млн куб. м газа. 2012 год стал первым годом, когда Украина начала импортировать газ с европейского рынка.

В июне премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что газ, который Украина покупает у немецкой RWE, обходится на 100 долларов дешевле, чем газ российской компании "Газпром". Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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Возвращение продукции Roshen на российский рынок приостановлено

Россия пока не получила всей требуемой документации от украинской кондитерской компании Roshen, работа по возвращению ее продукции на российский рынок пока не движется.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на брифинге в Москве.

"Пока эта работа не двигается. Пока мы только читаем заявления производителей, очень пафосные, о победе над Россией", - сказал Онищенко.

Он добавил, что до сих Украина не предоставила полного объема документации по четырем фабрикам компании "Рошен".

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

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Прибыль банков Украины снизилась почти на 14%

Прибыль банков Украины по итогам января-августа 2013 года составила 2,5 млрд грн, что на 13,8% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,9 млрд грн), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, доходы банков выросли на 8,7% – до 106,8 млрд грн, расходы – на 9,4%, до 104,3 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины по итогам января-июля 2013 года составила 1,9 млрд грн, что на 13,6% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (2,2 млрд грн).

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.