Баланс недели: Россия готовит секретные контрмеры, бюджет "задерживается", цены на газ "реформируют"

Украина на минувшей неделе продолжала демонстрировать, как выразился премьер-министр Николай Азаров в Нидерландах, ежедневное отдаление от России - Кабинет министров одобрил проект Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Данное решение носит формальный характер и, по сути, лишь подтверждает, что у правительства нет замечаний к документу. Это – как бы ответ тем, кто заявляет, что соглашение противоречит Конституции. Для подготовки непосредственно к подписанию на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе документ будет направлен в Администрацию Президента.

Парламент тоже не бездействовал. Верховная Рада приняла практически все евроинтеграционные законы. Таким образом, вероятность подписания соглашения постепенно приближается к 100%. Однако, для абсолютно полной уверенности необходимо решить главный вопрос – дальнейшая судьба Юлии Тимошенко. Ответ на него властью еще не найден. «Пока мы не сказали ни «да», ни «нет»... Это вопрос очень непростой. Поэтому у нас еще есть время и мы будем согласно имеющемуся плану работать», - заявил Президент Виктор Янукович, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Кстати, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле отметил, что не следует спекулировать темой Тимошенко в вопросе евроинтеграции Украины…

На фоне активности Украины, Россия тоже не сидит «сложа руки». 17 сентября коллегия Евразийской экономической комиссии обсудила проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О мерах, предусмотренных приложением №6 к Договору о ЗСТ СНГ». УНИАН не раз писал о том, что, согласно данному приложению, страны Таможенного союза для защиты своих рынков могут ввести ввозные пошлины в отношении стран-участниц договора, тем самым, по сути, отменить условия свободной торговли. Также был рассмотрен вопрос «О применении мер реагирования в отношении системных нарушений третьими странами условий предоставления тарифных преференций». Оба документа рассматривались в закрытом режиме и имели гриф «секретно». Представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов не был приглашен на заседание. К тому же, украинская сторона не сможет получить копии принятых решений, поскольку согласно меморандуму, подписанному с ЕЭК 31 мая, содержание секретных документов украинской стороне не раскрываются. Но не сложно понять, что речь идет о выработке ответных мер со стороны Таможенного союза на введение свободной торговли между Украиной и ЕС. Возможно, некоторые детали станут известны уже 25 сентября, по итогам заседания Высшего евразийского экономсовета на уровне глав правительств стран Таможенного союза, в котором планирует принять участие и премьер-министр Украины Николай Азаров.

Можно предположить, что суть документов будет сведена к определению механизма применения контрмер торгового характера.

«Тяжелый» бюджет

Кабинет министров, соблюдая сроки подачи проекта госбюджета в Верховную Раду, до 15 сентября (в субботу – 14-го) подал проект документа в парламент, но буквально сразу же отозвал его.

16 сентября председатель ВР Владимир Рыбак сообщил, что правительство обратилось с просьбой вернуть законопроект для доработки. Его текст пока никто не видел. Мало того, Кабмин даже не утвердил прогнозные макропоказатели на следующий год, без которых проект бюджета не выносится на обсуждение.

По словам первого замминистра финансов Анатолия Мярковского, правительство не может окончательно подготовить проект бюджета, поскольку Верховная Рада планирует принять ряд законов, которые существенно отразятся на доходной и расходной частях казны.

«Есть ряд факторов, независимых от действия правительства, которые имеют весомое влияние на формирование показателей проекта государственного бюджета на 2014 год», - сказал он.

В частности, разработаны законопроекты, которые могут обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму около 9,6 млрд грн., а также привести к значительным тратам в объеме 9 млрд грн. Кроме того, некоторые проекты законов предусматривают дополнительное финансирование – 17,5 млрд грн.

Также пока не ясно, на какой базе по итогу 2013 года необходимо рассчитывать бюджет-2014.

В Администрации Президента настаивают, что перед принятием основного финансового документа на будущий год необходимо внести изменения в бюджет-2013.

«Думаю, что проблемные моменты будут максимально решены в процессе подготовки проекта государственного бюджета на 2014 год, так как последующий всегда базируется на предыдущем», - заявила первый заместитель министра главы АП Ирина Акимова. Мярковский же утверждает, что на сегодня нет оснований сокращать расходную часть бюджета текущего года.

Между тем, бюджетные показатели необходимо будет согласовать с МВФ, если, конечно, Украина еще рассчитывает на открытие кредитной линии в 15 миллиардов долларов.

В общем, по самым оптимистическим прогнозам, окончательный вариант проекта госбюджета можно будет ожидать не ранее декабря.

О газе насущном

Не обошлось на минувшей неделе и без «газовых» новостей. Вице-премьер-министр Юрий Бойко, выступая на 10-й Ялтинской ежегодной встрече, заявил, что правительство разрабатывает программу введения в течение 3-5 лет дифференцированных тарифов на газ для населения.

«У нас есть такая программа. Конечно, это не произойдет быстро. Это будет проходить в течение 3-5 лет. Но мы уже разработали график, по которому самые бедные будут платить меньше за тысячу кубометров, а богатые будут платить больше», - сказал Бойко.

Каким образом будет осуществляться такой диференцированный подход, хотя о нем начали говорить в правительстве еще в январе текущего года, пока неизвестно. Будет ли он поддержан МВФ, который продолжает настаивать на повышении тарифов на газ для населения, тоже пока не ясно. Тут следует напомнить, что Президент Виктор Янукович считает неприемлемым «газовое» условие МВФ.

«Никогда, пока я буду у власти, мы этим путем (повышения цены на газ – ред.) не будем идти», – заявил он.

Еще одно интересное заявление в отношении газа сделал экс-президент Леонид Кучма. В принципе, он высказал мысль, которая давно витает в умах. Он резко раскритиковал правительство Николая Азарова за предпринимаемые в течение последних двух лет попытки добиться от России снижения цены на газ, назвав это абсолютной иллюзией. «И не надо обещать здесь внутри, что мы с утра до вечера ведем переговоры и чего-то достигнем. Надо делать так, чтобы не надо было нам просить», - сказал Кучма. По его мнению, Россию нужно благодарить, поскольку она заставляет украинскую власть и бизнес предпринимать шаги по модернизации отечественной экономики, которая к тому же является одной из самых энергоемких в мире. «Нужно россиян за это благодарить. Они заставляют нас заниматься высокими технологиями. Чтобы ту нашу промышленность, в том числе коммунальную промышленность, привести в божеский вид, привести к европейским стандартам, - сказал Кучма.

Промпроизводство: затянувшееся падение

Официальная статистика на минувшей неделе привнесла негатива. Согласно данным Госстата, в августе промпроизводство в Украине продолжило падение – против августа 2012-го на 5,4%. Эксперты прогнозируют, что негативная тенденция спада в промышленности сохранится, и по итогам сентября снижение в годовом выражении составит около 5,3-5,5%, а по итогам года – около 2%.

По мнению эксперта FOREX CLUB в Украине Марии Сальниковой, до конца года улучшение ситуации в добывающей и обрабатывающей отраслях не ожидается.

«Так как основным заказчиком в области машиностроения для нас является Россия, соответственно, ухудшившиеся отношения с основным импортером нашей продукции уже к концу года могут оказать давление на общий показатель промышленного производства», - считает эксперт.

Однако при этом, по мнению Сальниковой, сдерживающим фактором станет то, что мировые цены на сталь приостановили падение, и металлургический сектор в сентябре может показать умеренный рост производства. «Мы полагаем, что по итогам сентября снижение в годовом выражении составит около 5,3-5,5%, то есть, ситуация по сравнению с августом значительно не изменится. По итогам 2013 года падение промышленного производства может составить около 2%», - считает эксперт.

Юрий Ходжаян (УНИАН)