Соглашение с ЕС расширит доступ на европейские рынки для Украины - Акимова

Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом не только расширит доступ на европейские рынки для Украины, но и создаст пространство для усиления связей с Россией.

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова в эфире ток-шоу «Шустер LIVE» на телеканале «Интер», сообщает пресс-служба главы государства.

«Ассоциация, давая дополнительные возможности работы Украины на огромном европейском рынке, не просто не закрывает, а оставляет полное пространство для усиления связей с нашими российскими коллегами, с нашими партнерами среди стран СНГ», - сказала Акимова.

По ее словам, комиссар ЕС по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле подчеркивал, что Соглашение об ассоциации не содержит статей, которые препятствовали бы сотрудничеству Украины с другими интеграционными объединениями и странами.

Акимова подчеркнула, что Президент Украины Виктор Янукович неоднократно отмечал, что членство во Всемирной торговой организации является базой для налаживания торговых отношений между странами.

«Членство в ВТО само по себе предусматривает отсутствие торговых барьеров и невозможность их повышения в торговых взаимоотношениях между странами. Все страны уважают международные соглашения, и я думаю, что эта база позволит нам за столом переговоров решить все важные вопросы», - отметила она.

Акимова напомнила позицию главы государства относительно отсутствия противоречий между европейскими устремлениями Украины и сотрудничеством с российскими партнерами.

«В каждой стране есть свои особенности - они связаны с историческими проблемами, со многими другими факторами. Но спокойствие и прагматизм - это, по моему мнению, лучший язык для политиков», - сказала первый заместитель главы АПУ.

В то же время она считает, что неуверенность части граждан Украины в своем будущем из-за интеграции страны в европейское содружество связана с нехваткой информации.

«Эти страхи вполне естественны. И только спокойная, нормальная информационная работа, в которой нам помогают журналисты, может объяснить то, что люди чувствуют инстинктивно - наше желание быть в Европе не означает разрыва связей с Россией», - подчеркнула Акимова.