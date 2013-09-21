В случае интеграции с ЕС Украину ждет жесткая конкуренция - глава комитета Госдумы РФ
11:20, 21 сентября 2013Разное
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Украину в случае интеграции с Евросоюзом ждет жесткая конкуренция.
Как передает РИА «Новости», об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
«О "сладости" пребывания в зависимости от ЕС Украине следует спросить у греков, киприотов и болгар! Интеграция с ЕС - это жесткая конкуренция", - написал Пушков.
Правительство Украины в среду одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). Подписать этот документ Киев рассчитывает в ноябре в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Россия заявила, что Таможенному союзу в этом случае придется принять защитные меры.
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