Украина обречена на сотрудничество с ТС - премьер-министр Украины

Украина обречена на сотрудничество со странами Таможенного союза (ТС).

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление, выступая на 10-й Ялтинской экономической стратегии, сделал премьер-министр Украины Николай Азаров.

Глава украинского правительства напомнил, что сегодня часто спекулируют темой подписания Украиной договора о Зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. "Мол, Украина после этого превратится в транзитную страну для поставки дешевых товаров на территорию Таможенного союза. И, если такое случится, ТС должен будет защищать себя от этого... Гипотетически, такая возможность существует. Но, когда мы говорим: покажите нам расчеты, что вызывает у вас опасения? Мы ведь имеем ЗСТ со многими странами и никаких вопросов не возникало, четких ответов нет", - сказал он.

Азаров заверил, что подписание соглашения об ассоциации с ЕС и договора о Зоне свободной торговли, "не представляет никаких рисков для стран ТС". "Мы можем подтвердить это документами и расчетами. Наше терпение и стремление выйти из ситуации обусловлено пониманием важности сотрудничества со странами ТС, так как это около 40% нашего товарооборота... Уверен, что мы найдем взаимопонимание", - заявил премьер.

"Мы обречены на сотрудничество со странами ТС", - подчеркнул глава правительства и добавил, что Украина готова присоединиться к отдельным положениям, действующим в ТС, которые не противоречат Конституции, и будут способствовать двустороннему развитию торговли.