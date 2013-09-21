Хиллари Клинтон рассказала о выгоде ассоциации Украины и ЕС
Подписание соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза выгодно не только обеим сторонам, но и всему миру.
Об этом заявила государственный секретарь США (2009-2013) Хиллари Клинтон на 10-й ежегодной встрече YES «Украина и мир в эпоху перемен: факторы успеха», сообщили УНИАН в пресс-службе Ялтинской европейской стратегии.
«Мы, США, за то, чтобы Украина интегрировалась в Европу. Более тесные отношения Украины с Евросоюзом будут выгодны и для Украины, и для Европы, и для всего мира. Соглашение об ассоциации и создание зоны свободной торговли будут означать модернизацию торговых отношений между Украиной и огромным мировым рынком», – сказала специальный гость форума.
Клинтон отметила также, что Украина обладает огромным экономическим потенциалом. «Список природных ресурсов, которыми богата Украина – природный и сланцевый газ, дает ей возможность двигаться вперед и стать энергетически независимой страной, а сельскохозяйственные продукты, прекрасные шоколадные конфеты можно экспортировать во многие страны мира. Эти огромное богатства говорят о том, что у Украины огромное будущее», – сказала экс-госсекретарь США.
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