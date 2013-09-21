Страны ТС могут рассмотреть вопрос о торговых ограничениях для Украины

Главы правительств стран Таможенного союза 25 сентября в Астане на заседании Высшего евразийского экономического совета, на котором планирует присутствие и премьер-министр Украины Николая Азарова, могут рассмотреть вопросы о применении ограничительных мер в торговле с Украиной в ответ на введение условий свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом говорится в публикации «Баланс недели» на сайте «УНИАН - Экономика».

В публикации сообщается, что коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 17 сентября в закрытом режиме обсудила проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О мерах, предусмотренных приложением №6 к Договору о ЗСТ СНГ» и вопрос «О применении мер реагирования в отношении системных нарушений третьими странами условий предоставления тарифных преференций».

«Оба документа рассматривались в закрытом режиме и имели гриф «секретно». Представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов не был приглашен на заседание. Но несложно понять, что речь идет о выработке ответных мер со стороны Таможенного союза на введение свободной торговли между Украиной и ЕС. Возможно, некоторые детали станут известны уже 25 сентября, по итогам заседания Высшего евразийского экономсовета на уровне глав правительств стран Таможенного союза, в котором планирует принять участие и премьер-министр Украины Николай Азаров», - говорится в публикации.