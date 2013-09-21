Предприниматели Киева оплатили 50 тыс. грн за уничтожение зеленых насаждений

Суд удовлетворил иск прокуратуры Святошинского района столицы и взыскал с частного общества 50 тыс. гривен за неуплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, удаленных на арендованном участке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, должностные лица предприятия, которые арендуют земельный участок на Кольцевой дороге,12 в Киеве, самовольно срезали на ней 13 деревьев и 12 кустов, не оплатив при этом в бюджет восстановительную стоимость зеленых насаждений, как это предусмотрено условиями охранного договора.

В связи с выявленными нарушениями районная прокуратура обратилась в суд с иском, в котором требовала обязать нарушителя возместить 20 тыс. гривен восстановительной стоимости зеленых насаждений и оплатить штраф за их самовольный снос в размере 30 тыс. гривен.

Решение суда исполнено, средства перечислены в местный бюджет.