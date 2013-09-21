Кожара опровергает информацию о поставках Украиной оружия Сирии

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара опровергает информацию СМИ о том, что Украина, якобы осуществляла поставки оружия Сирии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в ходе дискуссии в рамках 10-й ежегодной встречи «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«МИД официально заявлял, что не было поставок с 2011 года никаких товаров военного назначения в Сирию. И Украина полностью выполняет все санкции по отношению к этой стране», - сказал Кожара, отвечая на вопрос о поставках оружия якобы через порт "Октябрьск" Николаевской области в Сирию.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило, что в течение 2012-2013 гг. никаких поставок или транзита из России по территории нашего государства товаров военного назначения в Сирию не осуществлялось.

«По поводу опубликованной недавно в американской газете «Вашингтон пост» статьи «Россия поставляет вооружение в Сирию через украинский порт» МИД Украины ответственно заявляет, что на протяжении 2012-2013 гг. никаких поставок или транзита из РФ по территории нашего государства товаров военного назначения в Сирию не осуществлялось», - заявил МИД Украины и призвал другие государства «придерживаться такого же ответственного подхода».