Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили вопросы сотрудничества

В рамках участия в 10-й ежегодной встрече "Ялтинская европейская стратегия"министр иностранных дел Украины Леонид Кожара и министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Во время встречи основной темой переговоров стали усилия Украины, направленные на выполнение договоренностей, достигнутых по результатам февральского саммита Украина-ЕС в контексте подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС. Кожара отметил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы Соглашение было подписано в ходе Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в ноябре этого года. Он поблагодарил польского коллегу за необходимую поддержку Польши в направлении евроинтеграционного курса Украины.

Был также обсужден ряд вопросов двустороннего украинско-польского сотрудничества, в частности, график политических контактов на дальнейшую перспективу.

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