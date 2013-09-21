Япония выделит Сирии гуманитарную помощь в 60 млн долл.

Япония готовит дополнительную гуманитарную помощь Сирии в размере около 60 миллионов долларов.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил со ссылкой на правительственные источники телеканал NHK.

Япония намерена направить гуманитарную помощь сирийским беженцам, а также направить в эту страну специалистов по уничтожению химического оружия. Кроме того, рассматривается вопрос о направлении нескольких миллионов долларов в Организацию по запрещению химического оружия.

Как ожидается, это предложение Японии будет озвучено премьер-министром страны Синдзо Абэ на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе.

Ситуация в Сирии обострилась после событий 21 августа, когда, по данным американской разведки, из-за применения правительственными войсками химического оружия погибли более 1,4 тысячи человек. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химоружие, однако на Западе после этого открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о применении сирийскими правительственными войсками химоружия в окрестностях Дамаска. Власти страны эти обвинения отвергли, однако на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.

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