Стросс-Кан: Вопросы расширения ЕС заложены уже в самой идее общеевропейского дома

Вопросы расширения Евросоюза заложены уже в самой идее общеевропейского дома.

Об этом сказал бывший директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Доминик Стросс-Кан, выступая в дискуссии о будущем Европы на 10-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщили УНИАН в пресс-службе YES.

«Европа – это не границы. Европа – это идея. И к этой идее многие могут присоединиться. Но чтобы эта идея жила, ее нужно продвигать», - подчеркнул Стросс-Кан.

При этом Стросс-Кан с сожалением констатировал, что не видит среди европейских лидеров человека, способного убедить свою страну и другие страны в необходимости углубления сотрудничества в рамках ЕС и дальнейшее развитие идеи единой Европы.

«Европа нам сегодня нужна больше, чем когда бы то ни было. Но сегодня и сложностей больше, чем когда бы то ни было», - констатировал экс-директор МВФ. Препятствием на пути развития Европы является политический популизм лидеров и рост националистических настроений в европейских обществах. Стросс-Кан напомнил фразу Франсуа Миттерана, которую лидер его родной страны сказал в момент подготовки одобрения Маастрихтских соглашений: «Франция – это моя родина, но Европа – это мое будущее».