Янукович посетит США для участия в работе сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Виктор Янукович 23-25 сентября осуществит рабочий визит в США для участия в работе 68-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Янукович выступит на пленарном заседании 68-й сессии Генассамблеи ООН в рамках общих дебатов, посвященных тематике формирования повестки дня ООН в области развития после 2015 года.

По словам советника Президента Украины – руководителя Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрея Гончарука, глава Украинского государства также примет участие в официальном приёме от имени Президента США Барака Обамы и официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

Кроме того, в Нью-Йорке Янукович планирует провести ряд встреч с главами иностранных государств, руководителями институтов ЕС и международных организаций, представителями американских компаний, работающих в Украине.

Как сообщал УНИАН, 68-я сессия Генассамблеи ООН открылась 17 сентября. Ежегодные общие дебаты ГА ООН начнутся 24 сентября и продлятся до 1 октября. Ожидается, что в эти дни с трибуны Генассамблеи выступят 89 глав государств. 42 делегации будут представлены на уровне глав правительств и 61 - на уровне министров иностранных дел.

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