Квасневский: лозунгом Украины должна стать фраза «Ни шагу назад, позади Москва»

Экс-президент Польши Александр Квасневский отмечает необходимость выполнения абсолютно всех требований Европарламента для подписания Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал 21 сентября во время своего выступления на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Он напомнил, что среди условий подписания Соглашения об ассоциации является «судебная реформа, вопросы выборочного правосудия и Тимошенко».

«Эти условия, которые были описаны Европейским Союзом, должны быть выполнены. Здесь нет никакого сомнения. Не ожидайте, что там какие-то выборы будут в Германии и что-то изменится», - сказал Квасневский и прибавил, что Европа – «очень серьезная и прагматичная структура, если мы сказали, если мы записали все вещи - это значит, что их нужно сделать».

Он выразил мнение, что в случае, если Украина будет ассоциированным членом ЕС, ее отношения с Россией не станут хуже, а наоборот улучшатся. Он также прибавил, что лозунгом Украины должна стать фраза «Ни шагу назад, позади Москва».

Квасневский также пошутил, что надеется на установление памятника ему и другому представителю мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пету Коксу в случае подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялось несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.

Ранее заявлялось, что руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября. Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября.

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