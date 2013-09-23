Комитет Европарламента оценит подготовку Украины к подписанию соглашения с ЕС

Брюссель. Комитет по вопросам иностранных дел Европейского парламента на своем заседании 24 сентября планирует начать оценку подготовки Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, депутаты, в частности, планируют провести с президентом Венецианской комиссии Джанни Букикио дискуссию относительно оценки Комиссией законодательства, одобренного Верховной Радой Украины.

Кроме того, евродепутаты планируют провести дискуссию с представителем Службы внешних действий ЕС Дэвидом О’Салливаном относительно временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной.

Обе дискуссии состоятся в закрытом режиме.

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Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялось несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.

Ранее заявлялось, что руководители Мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский отчитаются о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом 30 сентября. Совет Европейского Союза будет принимать решение 21 октября.