Медведев: Ассоциация с ЕС лишит Украину привилегий в торговле с Россией

Украина после вступления в силу Договора об ассоциации с ЕС потеряет привилегии в торговле с Россией, возможны даже ограничения.

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня на встрече с Советом палаты Совета Федерации, передает РИА «Новости».

"В этом случае для Украины особый режим, скажем так, партнерский, который действовал до сих пор, закончится. Да, мы будем дружить, будем торговать, но это будет торговля такая же, как мы ее ведем с нашими другими партнерами, - без всяких привилегий, наоборот, может быть, даже с ограничениями", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом ЕС и участвовать в Таможенном союзе.

Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе.