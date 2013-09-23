Анонс на 24 сентября

* Состоится церемония официального открытия XI Международного Форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее». Организаторы: Минэнергетики и угольной промышленности Украины и ООО «Международный выставочный центр». В программе: демонстрация потенциала предприятий топливно-энергетического комплекса Украины с описанием приоритетов деятельности Минэнергетики и угольной промышленности Украины и путей реализации стратегических инвестиционных проектов по направлениям: электроэнергетика, атомная энергетика, гидроэнергетика, тепловая энергетика, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность, угольно-промышленный комплекс и др. Пресс-конференция руководителей Министерства и энергетических компаний для СМИ.

* Круглый стол на тему: «Цена границ: опыт либерализации внешней торговли в Украине, Грузии и Азербайджане», на котором будет обсуждаться опыт внешнеэкономической либерализации, а также интеграции в мировые и региональные торговые объединения трех постсоветских стран - Украины, Грузии и Азербайджана. Организатор - Институт экономических исследований и политических консультаций. Модератор: Вероника Мовчан, научный директор Института экономических исследований и политических консультаций. Участники: Игорь Бураковский, председатель Правления Института экономических исследований и политических консультаций; Константин Кравчук, научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций (Украина); Каха Гоголашвили, директор европейских исследований Фонда стратегических и международных исследований (Грузия) и др.

* Круглый стол на тему: «Украина-Европа. Мировой опыт для законодательного регулирования использования подсластителей и пищевых добавок в Украине». Организатор - Аналитическая группа "Da Vinci AG". Участники: Эрик Миллстоун, профессор Университета Суссекса, автор экспертного доклада по подсластителей для Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) (Великобритания); Морандо Соффритто, профессор Института Рамаццини Центра исследований рака «Чезаре Мальтон» (Италия), автор экспериментальных исследований воздействия на организм искусственных подсластителей, ведущие украинские ученые, эксперты.

* Состоится брифинг на тему: «Госфининспекция Украины начинает проводить проверки государственных закупок». Будут, в частности, озвучены основные требования Порядка проведения проверок госзакупок органом государственного контроля (вступил в силу 17 сентября 2013 ), согласно которому Госфининспекция получила право проводить проверки государственных закупок на подконтрольных учреждениях и требовать устранения выявленных нарушений.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые подробности в скандальных делах относительно собственности европейского АО «Реверта» и украинской «Эксты»: бизнес, криминал, политика». Речь пойдет о событиях вокруг похищения собственности латвийского банка и украинской организации - 2-х домов по ул. Шота Руставели, 1 и 11 в г. Киеве, и тех, кто за этим стоит. Как с помощью подтасовки документов известные украинские бизнесмены не возвращают миллионные долги европейским банкам, оставляя себе имущество и избегая ответственности? Знают ли всю правду вовлеченные в ситуацию правоохранители и народные избранники из известных политических сил? В чью пользу и кем подтасовываются факты и фальсифицируются уголовные дела? Кто под прикрытием политических преследований скрывает криминальную деятельность и избегает наказания? Почему молчит прокурорское руководство? Во время пресс- конференции будет: представлена подробная информация о последних событиях, обнародованы фамилии известных людей, действительно имеющих отношение к этим делам, представлены документы и материалы. Участники: представители АО «Реверта», Организации арендаторов фирмы «Экста» и их адвокаты. К участию приглашены: руководство Генеральной прокуратуры Украины, прокуратуры г.Киева, прокуратуры Печерского района г.Киева, Главного следственного управления МВД Украины, ГСУ МВД Украины в г.Киеве, СУ Печерского РУ ГУ МВД Украины в г.Киеве, Шевченковского и Днепровского районных судов г.Киева, а также народный депутат Украины О.Осуховский и член партии «Батькивщина» В.Свитовенко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 4627917. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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