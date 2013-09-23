Янукович планирует в 2014 году наладить отношения с Индонезией

Президент Украины Виктор Янукович планирует в феврале 2014 года посетить с визитом Индонезию.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Владимир Рыбак во время встречи с председателем Народной консультативной ассамблеи Республики Индонезия Сидарто Данусуброто, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В частности, Рыбак отметил, что Украина рассматривает развитие отношений с Индонезией как одно из приоритетных направлений своей внешней политики в регионе Восточной Азии. «В этом контексте мы придаем особое значение визиту Президента Украины Януковича в Индонезию, который планируется осуществить в феврале 2014 года», - сказал он.

Также Рыбак подчеркнул важность дальнейшего расширения и наполнения новым содержанием украинско-индонезийской правовой базы и заявил о готовности украинского парламента проводить такую работу.

По словам Рыбака, Индонезия является важным экономическим партнером Украины, но “обе стороны используют имеющийся потенциал не в полную силу”. Он отметил, что необходимо уделить особое внимание продолжению работы Межправительственной украинско-индонезийской Комиссии по вопросам экономического и технического сотрудничества, третье заседание которой планируется провести в Киеве.

Рыбак отметил, что в 2012-2013 годах в рамках индонезийской программы обучения «Дармасисва» 16 украинских студентов получали образование в высших учебных заведениях Индонезии.

Кроме того, председатель ВР отметил, что Украина поддержала кандидатуру Индонезии в Совет ООН по правам человека на 2011-2014 гг. и надеется на поддержку со стороны индонезийской стороны Украины в вопросе включения в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период 2016-2017 гг.

Рыбак также выразил надежду на активное двустороннее взаимодействие парламентариев в рамках деятельности Межпарламентского союза, в состав которого входят представители парламентов со всего мира.

В свою очередь председатель Народной консультативной ассамблеи Индонезии высказался за упрощение визового режима и пригласил украинскую делегацию посетить Индонезию с официальным визитом.

Данусуброто отметил, что за последние несколько лет значительно выросла активность украинских бизнесменов на индонезийском рынке, в частности, в сфере туризма, угольной отрасли, образования. При этом он прибавил, что недостаточным является уровень товарооборота между нашими странами. «Украина имеет мощный потенциал в военной сфере, высоких технологиях, людских ресурсах, туризме», - сказал он, акцентируя внимание на том, что для Индонезии наша страна является окном в Западную Европу.