ТОП-10 (23 сентября)

Азаров заявляет, что из-за высокой цены Украина откажется от российского газа

"Южный поток" не вошел в список приоритетных проектов ЕС

Украина может отдать в аренду Китаю 3 млн га земли - СМИ

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Азаров: Евросоюз уберет ввозные пошлины на 98% украинской продукции

Чистый убыток предприятий Украины достиг 5,8 млрд грн

Срок подписания соглашения с Chevron продлен до 24 ноября

Кабмин одобрил размещение облигаций «Нафтогаза» на 4,8 млрд грн

Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС Украины выросла на 2,5%

Рост украинской экономики по итогам 2013 года будет нулевым — эксперт

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Азаров заявляет, что из-за высокой цены Украина откажется от российского газа

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Мы считаем, что рано или поздно российское руководство пойдет нам навстречу. Что происходит? Мы сокращаем закупки российского газа – мы вынуждены заниматься диверсификацией, закупать на других рынках этот газ, мы вынуждены сокращать потребление газа, где-то котельные переводить с газа на уголь. В результате, если так дело пойдет – мы уже почти в два раза сократили закупки газа, мы практически откажемся от российского газа», - сказал Азаров.

По его словам, возникает вопрос, пойдет ли отказ Украины от закупок газа на пользу «Газпрому», который потеряет крупнейший рынок.

«Если на рынке продавец устанавливает цену и отпугивает всех покупателей, он продолжает стоять с такой ценой и его товар никто не покупает или он смотрит на покупателей и гибко реагирует», - сказал премьер.

По словам Азарова, Украина не скрывает, что проводит колоссальную работу, которая приведет к тому, что страна откажется от закупок российского газа.

«Это будет большой минус и для «Газпрома, и для нас. Мы вынуждены отвлекать ресурсы и тратить их хоть и на нужное дело в перспективе, но сейчас для нас первоочередные другие задачи», - сказал премьер-министр Украины.

При этом он добавил, что сейчас закупаются вышки, проводится бурение на шельфе, заключаются соглашения о добыче сланцевого газа, планируется начать добычу газа на истощенных месторождениях с использованием новых технологий. При этом Азаров напомнил, что ранее Украина добывала 70 млрд куб. газа.

По его словам, через 2-3 газа Украина сможет сама себя полностью обеспечивать газом.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) составляла в первом квартале 2013 года около 406 долларов за тысячу кубометров и была самой высокой в Европе.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

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"Южный поток" не вошел в список приоритетных проектов ЕС

Газопроводный проект Nabucco West, не выбранный для доставки азербайджанского газа в Европу, остается в списке проектов с правом на финансирование со стороны Евросоюза, сообщили европейские дипломаты.

В октябре Еврокомиссия должна опубликовать окончательный список проектов, считающихся важными для нескольких государств ЕС, которые должны быть утверждены в первую очередь и претендуют на получение средств из общеевропейского бюджета, передает Reuters.

Хотя официальные лица отказались огласить список до его публикации, несколько дипломатов сообщили на условиях анонимности, что в перечень входят проекты Nabucco West и Трансадриатический газопровод (TAP), который консорциум, разрабатывающий азербайджанское газовое месторождение Шах-Дениз, выбрал для поставки газа в Европу.

Чиновники Еврокомиссии неоднократно утверждали, что проект Nabucco West не мертв и может быть реализован в случае увеличения поставок каспийского газа.

В список ЕС, включающий около 200 проектов, также входит строительство энергосистемы в странах Балтии для преодоления их зависимости от российских энергоносителей и технико-экономическое обоснование строительства газопровода между Кипром и Критом с его продолжением до Греции или Италии.

В список не вошел российский проект Южный поток, предполагающий строительство газопровода по дну Черного моря через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словению на северо-восток Италии. Он не отвечает критериям приоритетного проекта, сказал журналистам еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер.

"Южный поток - это дополнительный маршрут, но он не дает нам доступ к новым источникам энергоносителей и не повышает конкурентоспособность энергетического рынка Евросоюза. Мы не имеем ничего против Южного потока, но не считаем его приоритетом для ЕС", - сообщил Эттингер после прошедшего в Вильнюсе совещания министров энергетики ЕС.

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Украина может отдать в аренду Китаю 3 млн га земли - СМИ

Китайская Народная Республика намерена наращивать поставки продукции растениеводства и животноводства из Украины, в частности, посредством освоения отечественных сельхозугодий, сообщает китайское издание South China Morning Post.

По информации СМИ, китайская Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) и украинский агрохолдинг KSG Agro подписали соглашение о поставках продукции в Китай.

Вместе с тем, согласно 50-летнему плану Китай намерен освоить 100 тыс. га украинских сельхозугодий.

«В соответствии с 50-летним планом, Украина предоставит Китаю, по крайней мере, 100 тыс. га (площадь размером почти с Гонконг) высококачественных сельскохозяйственных угодий на востоке Днепропетровской области, в основном для выращивания сельскохозяйственных культур и разведения свиней», - сообщает South China Morning Post.

В дальнейшем, по данным издания, Китай готов контролировать до 3 млн га земель сельхозназначения.

Как сообщал УНИАН, до конца 2013 году между Украиной и Китаем может быть подписан протокол фитосанитарных требований, что позволит отечественным аграриям начать поставки ячменя и сои в эту страну. Право экспорта пшеницы и рапса в Китай Украина должна получить в 2014 году.

Кроме того, Украина намерена сотрудничать с Китайской Народной Республикой в сфере рыбного хозяйства, в частности, страны планируют реализовать проект развития Севастопольского морского рыбного порта и начать на его базе строительство припортовых заводов.

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины продолжает снижаться

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в августе текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 33,8%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-августа по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,7 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом за месяц не изменилось и на 1 сентября текущего года составило 51 банк из 180 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом в августе также не изменилось и составляет 21.

Уплаченный зарегистрированный уставный капитал банков страны в августе 2013 года вырос на 0,41% - до 179,310 млрд грн, при этом за январь-август 2013 года его рост составил 2,34%. Регулятивный капитал банков в августе вырос на 0,45% – до 186,046 млрд грн, за январь-август рост составил 3,99%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июле текущего года снизилась на 0,2 п.п. - до 34%, в январе-июле по сравнению с началом года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,5 п.п.

В 2012 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Азаров: Евросоюз уберет ввозные пошлины на 98% украинской продукции

Премьер-министр Украины Николай Азаров верит в успех украинских товаров на европейском рынке, так как ЕС в течение первого года действия соглашения о свободной торговле уберет ввозные пошлины на 98% украинской продукции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Ввозные пошлины в течение первого года ЕС снижает практически до нуля – по 98% всех наших товарных позиций. В свою очередь мы снижаем пошлины в течение 5 лет не до нуля, а до средневзвешенных 2,75%. Мы сохраняем на значительный переходный период определенный уровень защиты», - сказал Азаров.

Он подчеркнул, что в соглашении о зоне свободной торговле содержится положение о том, что ЕС обязуется не субсидировать тот экспорт, который направляется в Украину.

«Чтобы избежать спекуляций я предложил российским партнерам сесть за стол и поговорить, какие позиции их беспокоят. Давайте посчитаем и посмотрим, создадим совместные таможенные посты и комиссии по проверки сертификатов происхождения (товаров)», - сказал Азаров и добавил, что со стороны РФ, кроме эмоциональных оценок, пока ничего конкретного не звучит.

Он подчеркнул, что является оптимистом относительно выхода на рынок ЕС. По словам премьера, такие отрасли, как IT-технологии, сельское хозяйство, уже сегодня могут работать на этом рынке.

«Я вспоминаю первые дискуссии с Еврокомиссией относительно квоты на поставки зерна, где нам рисовали цифру 10 тыс. тонн, тогда мы просто улыбнулись и ушли из-за стола переговоров», - сказал Азаров. Он отметил, что после засухи 2010 года Украина на этот рынок поставила 500 тыс. тонн.

«Сейчас без всяких квот, без всяких разрешений мы поставляем несколько миллионов и потребность значительно больше», - сказал он.

Также, по его словам, Украина сможет занять свою нишу на рынке металлов, так как модернизирует свое производство.

Напомним, премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления на 10-й ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия» (YES) признал, что в условиях зоны свободной торговли с Европейским Союзом уровень защиты украинского рынка все же является невысоким.

Как сообщал УНИАН, подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом и создание Зоны свободной торговли с ЕС ожидается в ноябре во время саммита Восточного партнерства в Вильнюсе.

18 сентября министр доходов и сборов Украины Александр Клименко сообщил, что Украина в рамках гармонизации налоговых и таможенных процедур с требованиями Европейского Союза готовится к выдаче сертификатов Евро-1, необходимых для подтверждения прохождения товаров через границу и освобождения импортеров от уплаты пошлин.

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Чистый убыток предприятий Украины достиг 5,8 млрд грн

Чистый убыток крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2013 года составил 5,781 млрд грн против прибыли в 3,207 млрд грн за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, дынный показатель не учитывает результат деятельности банков (январь-июнь 2013 года банки закончили с прибылью 1,2 млрд грн - УНИАН) и бюджетных учреждений. Также по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» данные приведены без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

По информации Госстата, основной объем убытка в первом полугодии получили предприятия, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью - 6,850 млрд грн, предприятия сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 3,375 млрд грн, операций с недвижимым имуществом - 0,781 млрд грн.

Основную сумму прибыли по итогам января-июня 2013 года получили промышленные предприятия - 3,411 млрд грн, предприятия сферы информации и коммуникации - 2,628 млрд грн, предприятия сферы транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 1,642 млрд грн.

В целом, как сообщает Госстат, с убытком январь-июнь 2013 года завершили 43% больших и средних предприятий страны, при этом сумма убытка составила 73,7 млрд грн

Справка УНИАН, Предприятия Украины, за исключением малых предприятий и бюджетных учреждений, в первом полугодии 2013 года получили 7,639 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 3,8 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года (29,249 млрд грн).

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Срок подписания соглашения с Chevron продлен до 24 ноября

Кабинет министров Украины продлил срок подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) до 24 ноября 2013 года.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина от 28 августа 2013 года.

«Согласиться с предложениями Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции и компании "Шеврон Юкрейн Б.В." (Нидерланды) - дочерней компании "Шеврон Корпорейшн" (США) о продлении до 24 ноября 2013 срока заключения соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Олесского участка», - сказано в документе.

Как сообщал УНИАН, ранее распоряжением от 12 июня 2013 года Кабмин продлил срок подписания соглашения о разделе продукции с американской компанией Chevron по добыче сланцевого газа на Олесской площади до 24 августа 2013 года.

В апреле министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков заявил, что СРП с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины может быть подписано до 1 июня 2013 года при условии положительного решения областных советов.

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

Ранее, 20 августа т.г., Ивано-Франковский областной совет из-за ряда экологических, экономических и правовых предостережений не смог принять решения о согласовании проекта по геологическому изучению, пилотной и промышленной разработке сланцевого газа на территории области. Депутаты поручили председателю облсовета обратиться к правительству с предложением внести изменения в СРП.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

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Кабмин одобрил размещение облигаций «Нафтогаза» на 4,8 млрд грн

Кабинет министров одобрил закрытое размещение облигаций Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 4,8 млрд грн для погашения долгов по кредитным договорам.

Соответствующее решение закреплено правительственным постановлением от 21 августа текущего года.

Согласно документу, срок обращения облигаций — до трех лет, под 10% годовых.

Как ранее сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины намерена разрешить предоставление государственных гарантий Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в размере 11 млрд грн для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с «Газпромбанком» (РФ) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Реализация нефтепродуктов и газа через АЗС Украины выросла на 2,5%

В Украине реализация светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7747 единиц, в августе 2013 года в денежном выражении увеличилась на 2,5% – до 7,351 млрд грн против 7,173 млрд грн в июле 2013 года, сообщила Государственная служба статистики.

В августе через сеть АЗС было продано 312,1 тыс. тонн бензина, что на 3,1% меньше, чем в августе 2012 года; 188,9 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,8% больше, чем в августе прошлого года; 43,7 тыс. тонн сжиженного газа (на 19,5% больше); 11,1 тыс. тонн сжатого газа (на 15% меньше).

В объеме реализованного бензина 54% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,5% - марки А-92, 1% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 сентября т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 127,3 тыс. тонн моторного бензина, 68,7 тыс. тонн дизельного топлива, 7,9 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали повышение цены на бензин в Украине в сентябре-октябре 2013 года на 20-30 копеек за литр из-за существенного снижения объемов поставок топлива вследствие внеплановой остановки в начале августа крупнейшего поставщика нефтепродуктов — Мозырского нефтеперерабатывающего завода (Беларусь).

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Рост украинской экономики по итогам 2013 года будет нулевым — эксперт

В 2013 году в Украине большой урожай приведет к высоким темпам роста в сельском хозяйстве, но из-за падения промышленности и связанных с ней торговли и транспорта рост ВВП по итогам года будет нулевым.

Об этом говорится в исследовании Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), которым располагает УНИАН.

Согласно исследованию, во втором квартале 2013 года на негативную динамику ВВП значительно повлияли перерабатывающая промышленность, строительство и транспорт, добавленная стоимость в которых сократилась на 9,2% , 20,9% и 2,2% соответственно. В торговле добавленная стоимость увеличилась благодаря росту оборота розничной торговли, тогда как оптовый товарооборот, как и в первом квартале, сократился. Рост в торговле во втором квартале замедлился до 1,4% с 3,1% в первом квартале, что, по оценке экспертов МЦПИ, обусловлено ухудшением динамики как оптового товарооборота, так и оборота розничной торговли.

По мнению экспертов центра, ухудшение динамики инвестиций в промышленность обусловлено изменением базы сравнения: во втором квартале 2012 года капиталовложения в промышленность выросли намного больше, чем в первом. Негативно на общую динамику инвестиций во втором квартале 2013 года, так же как и в первом, повлияла транспортная отрасль, в которую в первом полугодии предыдущего года были осуществлены большие вложения к Евро-2012.

Согласно исследованию, сокращение импорта энергоносителей во втором квартале (на 40,5%), с одной стороны, привело к существенному уменьшению запасов, а с другой - способствовало росту чистого экспорта. По прогнозам МЦПИ, во втором полугодии импорт энергоносителей придется наращивать, что негативно повлияет на динамику чистого экспорта.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: номинальный ВВП – 1,576 трлн грн, темпы роста ВВП – 3,4%, инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составит 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.