Россияне покупают ведущего оператора французского рынка ритуальных услуг OGF

Pamplona Capital Management вместе с менеджментом французского похоронного агентства OGF покупают 100% этого агентства у фонда прямых инвестиций Astorg Partners (управляет активами на 2 млрд евро). Договор купли-продажи подписан на прошлой неделе, сделку планируется закрыть к концу года, сказал «Ведомостям» источник, близкий к одной из сторон сделки.

Во сколько обойдется покупка OGF, а также какой пакет в компании достанется Pamplona, стороны не указывают. Источники сообщали, что сумма сделки может составить 900 млн евро. «Этот сектор бизнеса привлекателен, потому что он легко предсказуем: люди умирают всегда», - объяснял собеседник «Ведомостей» покупку OGF.

OGF, основанное в 1844 г., называет себя ведущим оператором французского рынка ритуальных услуг. Оно управляет 51 крематорием во Франции, владеет двумя заводами по производству гробов (145 000 штук в год), производит памятники, предоставляет свои услуги через 1000 бюро ритуальных услуг под брендами Dignite Funeraire (300 филиалов), PFG (700 филиалов), Roblot (50) и Henri de Borniol (5), а также оказывает услуги по репатриации (перевозка умерших). Выручка компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2012 г., составила 533 млн евро. Более свежих данных нет.

Pamplona Capital Management создана в 2005 г. совладельцем и бывшим топ-менеджером Альфа-банка Алексом Кнастером. Первый фонд компании был полностью сформирован за счет средств акционеров «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Структуры «Альфы» являются пайщиками и двух других фондов Pamplona, но объем их инвестиций не раскрывается.

Среди инвестиций Pamplona — около 5% акций итальянского банка UniCredit и меньшие пакеты акций испанского Santander и бельгийского банка. Всего Pamplona управляет зарубежными активами примерно на 6,5 млрд долл., из которых на долю «Альфы» приходится около 2 млрд долл.