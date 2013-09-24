Глава Совета ЕС и семь президентов обсудят с Януковичем в США евроинтеграцию Украины

Варшава. Глава Совета Европейского Союза Герман Ван Ромпей и президенты Польши, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Словакии и Словении встретятся сегодня в Нью-Йорке с Президентом Украинского государства Виктором Януковичем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Польши Бронислава Коморовского.

Согласно сообщению, перед встречей с Януковичем Президент Польши проведет переговоры с главами упомянутых государств и Ромпеем.

По данным польской стороны, в ходе обеих встреч стороны планируют обсудить европейскую интеграцию Украины.

"Темой этих бесед будет перспектива подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом во время саммита "Восточного партнерства" в ноябре в Вильнюсе", - сказал министр по иностранным делам канцелярии главы Польского государства Яромир Соколовский, слова которого цитирует официальный веб-сайт Коморовского.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и Зоне свободной торговли в ноябре 2013 года.

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