Азаров отбыл в Астану на заседание Высшего евразийского экономического совета

Премьер-министр Украины Николай Азаров отбыл в столицу Казахстана Астану с двухдневным рабочим визитом, для участия в заседании Высшего евразийского экономического совета на уровне глав государств, передает корреспондент УНИАН.

В ходе визита Азаров планирует также провести встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем, премьер-министром России Дмитрием Медведевым, премьер-министром Казахстана Сериком Ахметовым.