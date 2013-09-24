Экспертная миссия ЕС будет находиться в Украине 25-27 сентября

Экспертная миссия Европейского Союза будет находиться в Украине с 25 по 27 сентября для оценки прогресса в имплементации Украиной первой (законодательной) фазы Плана действий по либерализации визового режима.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Во время визита украинская сторона представит свои достижения в рамках четвертого блока «Внешние отношения, обеспечение фундаментальных прав и свобод» Плана действий по либерализации визового режима.

При этом Перебыйнис отметил, что в Верховной Раде продолжается положительная динамика законотворческой деятельности в сфере европейской интеграции.

МИД Украины надеется на дальнейшую плодотворную работу парламента и своевременное принятие соответствующего законодательства на пути подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и либерализации Европейским Союзом визового режима для украинских граждан.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году, и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решения проблемы выборочного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября этого года. Предусматривается, что министры иностранных дел стран-членов ЕС будут рассматривать вопрос о подписании или неподписании соглашения с Украиной на заседании 21 октября.