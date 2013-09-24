Анонс на 25 сентября

* Премьер-министр Николай Азаров будет находиться с рабочим визитом в Республике Казахстан. Глава украинского Правительства встретится с Премьер-министром Республики Беларусь Михаилом Мясниковичем. Также Николай Азаров примет участие во встрече Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с главами делегаций государств-участников ЕврАзЭС. Кроме того, запланирована встреча Премьер-министра Украины Николая Азарова с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Н.Азаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств в широком формате. Также в среду вечером запланирована встреча с Премьер-министром Республики Казахстан Сериком Ахметовым.

* В рамках XI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится День атомной энергетики. Украинские и зарубежные специалисты обсудят вопросы повышения безопасности атомных электростанций с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима». Представители ГП НАЭК «Энергоатом» ознакомят участников с наработками компании в области продления сроков эксплуатации энергоблоков украинских АЕС. Участники: и.о. президента ГП НАЭК «Энергоатом» Никита Константинов, ген.инспектор - директор по безопасности НАЭК «Энергоатом» Данко Белей, председатель Совета управляющих Всемирной ассоциации операторов АЭС Жак Регальдо, директор Московского центра ВАО АЭС Михаил Чудаков, директор Института ядерных исследований Ржеж (Чехия) Иржи Ждярек и др.

* В рамках деловой программы XI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее» состоится семинар на тему: «Автоматизированная система учета электрической энергии - предпосылка реформирования рынка электроэнергии». Организаторы: Департамент электроэнергетики Министерства энергетики и угольной промышленности Украины; ГП "НЕК "Укрэнерго"; Научно-технический союз энергетиков и электротехников Украины с участием Общественного совета при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины. В церемонии открытия примет участие зам.министра энергетики и угольной промышленности Украины С.Чех.

* Возле коммерческого банка «Даниэль» начнётся акция обманутых вкладчиков «Банк «Даниэль» снимает последнюю рубашку со своего вкладчика». В акции примет участие большая кукла – вкладчик, с которого банкир снимет последнюю рубашку. КБ «Даниэль» практически прекратил выплаты депозитных вкладов, выплачивает своим вкладчикам всего по 200 гривен в день. Кроме того, акционеры решили изменить название на «Аурус банк» и переехать по другому адресу. Вкладчики опасаются, что из-за этого могут не получить свои депозиты. НБУ проводит проверку финансовой деятельности КБ «Даниэль». Обманутые вкладчики требуют от НБУ признания банка «Даниэль» неплатёжеспособным, введения временной администрации в банке и возвращения вкладов через Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Организаторы: гражданская кампания «Форум спасения Киева», инициативная группа защиты прав вкладчиков банка «Даниэль».

* Пресс-конференция председателя Государственной службы занятости Марины Лазебной на тему: «Работа Государственной службы занятости в условиях реализации нового Закона «О занятости населения»

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