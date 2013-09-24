Арбузов назвал Китай ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Украина рассматривает Китай как стратегического внешнеэкономического партнера и как ключевого партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, который находится в Китае с рабочим визитом, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

В частности, во время второго заседания украинско-китайской межправительственной Комиссии по сотрудничеству Арбузов отметил, что двусторонние стратегические отношения между Украиной и Китайской Народной Республикой выходят на новый уровень партнерства.

Также Арбузов провел встречу с сопредседателем Комиссии - вице-премьером Госсовета КНР Ма Каем. По результатам заседания стороны подписали итоговый протокол.

«Украина придает большое значение развитию отношений с Китайской Народной Республикой. Мы рассматриваем Китай как стратегического внешнеэкономического партнера Украины и как ключевого партнера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У нас есть все предпосылки для дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества», - заявил Арбузов.

Он отметил, что сегодня заложен прочный фундамент украинско-китайского стратегического партнерства. А совместная напряженная работа в конце прошлого года завершилась подписанием двух масштабных кредитных соглашений: о финансировании проектов в украинском агросекторе на 3 млрд долларов США, а также проектов в энергосекторе Украины на сумму почти 3,7 млрд долларов США.

Первый вице-премьер также напомнил, что ключевым событием нынешнего года должен стать визит в КНР Президента Украины Виктора Януковича. Главными документами, которые планируется подписать в рамках ближайшего визита, является пятилетняя Программа развития отношений стратегического партнерства между Украиной и КНР, а также Договор о дружбе и сотрудничестве между странами. (Президент Украины посетит Китай в декабре этого года – УНИАН).

Арбузов также подчеркнул, что Украина рассматривает Китай как один из ключевых партнеров в военно-технической сфере. По словам первого вице-премьера, уже сейчас видно положительные результаты.

«Убежден, что по результатам нашей работы и обмена мнениями будет выработана общая стратегия развития дальнейшего сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, космической, сельскохозяйственной и образовательной сферах», - сказал Арбузов.

Он подчеркнул, что и правительство Украины, и представители бизнеса открыты к диалогу с китайскими партнерами.

В свою очередь, китайская сторона отметила, что установление между двумя странами стратегического партнерства в 2011 году способствовало углублению масштабов сотрудничества и наполнило его практическим содержанием. По словам сопредседателя Комиссии - вице-премьера Госсовета КНР Ма Кая, китайская сторона довольна всесторонней активизацией двустороннего сотрудничества. Он также отметил, что Китай стал важным партнером Украины во внешней торговле, а подписанные раньше кредитные соглашения на общую сумму в 7,1 млрд дол., способствовали динамическому развитию сотрудничества в сельском хозяйстве, инфраструктуре и энергетике.

Напомним, 24-27 сентября правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Украины Арбузовым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике.