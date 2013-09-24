ТОП-10 (24 сентября)

Украина заинтересована в инвестиционном потенциале Китая - Арбузов

Россия усилила контроль импорта овощей и фруктов из Польши

В Восточной Украине закрывают границу из-за африканской чумы свиней в России

Словакия не откроет реверс газа для Украины без договоренностей с "Газпромом"

Временное действие норм свободной торговли с ЕС не учитывает вопросы энергетики - источник

Экономический рост и промпроизводство в Украине - худшие среди стран СНГ

Moody's снизил рейтинг шести украинских компаний

Минфин привлек в госбюджет 694,79 млн грн

«Нафтогаз» уже закачал в хранилища 12,5 млрд куб. м газа

Минфин выплатил 75,3 млн долл. по евробондам 2010 года

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Украина заинтересована в инвестиционном потенциале Китая - Арбузов

Украина заинтересована в привлечении инвестиционного потенциала и новейших производственных технологий Китая. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встреч с руководством Государственного банка развития Китая, а также Промышленно-коммерческого банка, сообщает пресс-служба первого вице-премьер-министра.

«Уверен, что ведущие китайские банки будут способствовать такому сотрудничеству», - добавил он.

По словам Арбузова, также необходимо принять меры для увеличения в двусторонней торговле доли высокотехнологичной наукоемкой продукции, что будет способствовать развитию соответствующих отраслей промышленности обеих стран.

«Именно в рамках реализации масштабных проектов, которые могут стать реальностью при вашей поддержке и финансировании, мы можем и далее увеличивать наш внешнеторговый оборот», - выразил уверенность Арбузов.

Он также выразил глубокую благодарность руководству Банка развития за активное и эффективное содействие в ходе подготовки и подписания в конце прошлого года масштабного кредитного соглашения о финансировании проектов в энергосекторе Украины.

В пресс-службе Арбузова напоминают, что 25 декабря 2012 г. в Киеве был подписан Генеральный кредитный договор между «Нафтогазом Украины» и Государственным банком развития КНР о предоставлении кредита в размере 3,656 млрд долл. для реализации проектов по замещению импортного природного газа отечественным углем.

Первый вице-премьер-министр заверил собеседника в дальнейшем расширении сотрудничества в сфере реализации крупных совместных проектов.

А во время встречи с руководством Промышленно-коммерческого банка КНР Арбузов выразил заинтересованность Украины как в привлечении китайских кредитных средств и подрядчиков для реализации проектов в Украине, так и в переходе к инвестиционному сотрудничеству с Китаем, а также - реализации проектов в «третьих странах».

«Мы заинтересованы в привлечении мощного инвестиционного и кредитного потенциала Китая для обеспечения модернизации украинской экономики и развития инфраструктуры, а также в обеспечении доступа украинских товаров, услуг и технологий на большой китайский рынок», - отметил он.

Первый вице-премьер-министр также добавил, что не в последнюю очередь Украина рассчитывает на сотрудничество с Банком в реализации проектов в ипотечной сфере.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины Арбузовым в Китайскую Народную Республику.

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Россия усилила контроль импорта овощей и фруктов из Польши

Российские власти с начала текущей недели ужесточили контроль импорта овощей и фруктов из Польши, обвинив польских поставщиков в нарушении действующих фитосанитарных норм.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.

Россельхознадзор заявляет, что польские поставщики нарушают не только российские, но и международные фитосанитарные стандарты.

По данным польского агентства, на днях эта служба задержала поставку в Россию 44 тонн яблок и груш, выявив в них слишком большое содержание остатков пестицидов и нитратов.

РАР сообщает, что в минувшую субботу глава Россельхознадзора Геннадий Онищенко заявил, что российские власти подозревают, что в Россию через Польшу попадают низко качественные продукты по подозрительным схемам.

"Работают какие-то нелегальные, а часто криминальные схемы, когда в Польшу привозится продукция, которая потом оформляется как будто польская и через Беларусь попадает на российский рынок" - заявил Онищенко.

Он отметил, что в его замечаниях нет никакого политического подтекста, а главным мотивом является желание властей обезопасить здоровье россиян.

РАР напоминает, что недавно Россельхознадзор высказывал замечания к качеству поставляемого из Польши мяса и молочных продуктов, не исключая введения эмбарго на их поставку в РФ.

Как сообщал УНИАН, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляли, что их поставки на российский рынок были фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 млрд долл.

Эксперты обеих стран связывали ситуацию на границе с желанием властей России заставить Украину вступить в Таможенный союз или помешать подписанию Украиной Соглашения о свободной торговли с ЕС. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

Польша, крупнейший непосредственный западный сосед Украины, и самый активный лоббист присоединения украинцев к Европейскому Союзу, в который поляки входят с 2004 года.

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В Восточной Украине закрывают границу из-за африканской чумы свиней в России

Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в связи с распространением в Российской Федерации возбудителя африканской чумы свиней временно закрывает движение транспорта в местных пунктах пропуска в Восточной Украине.

Как сообщили УНИАН в Госпогранслужбе, движение транспорта в местных пунктах пропуска через государственную границу Украины с Российской Федерацией приостанавливается с 25 сентября 20.00 до особого распоряжения.

Все транспортные средства, которые будут пытаться пересечь украинско-российскую границу в местных пунктах пропуска, будут направляться в ближайшие пункты пропуска через государственную границу для международного и межгосударственного сообщения для прохождения определенных законодательством видов контроля.

На участке Восточного регионального управления государственную границу можно будет пересечь в следующих пунктах пропуска: Донецкий пограничный отряд (Новоазовск, Успенка, Мариновка), Луганский пограничный отряд (Должанский, Червонопартизанск, Изварино, Просяное, Новобила, Танюшевка, Демино-Александровка, Красная Таловка, Милово), Харьковский пограничный отряд (Пески, Чугуновка, Плетиновка, Гоптовка), Сумской пограничный отряд (Большая Писаревка, Юнаковка, Рыжовка, Катериновка, Бачевск, Покровка).

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животных с подозрением на это заболевание уничтожают. Для человека АЧС опасности не представляет.

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Словакия не откроет реверс газа для Украины без договоренностей с "Газпромом"

Словакия не откроет реверсный поток газа в Украину, не имея предварительных договоренностей о таком реверсе с поставщиком газа – российским монополистом «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

«Словакия не имеет полной ясности и возможности для открытия реверсного потока в Украину без договоренностей с «Газпромом», который поставляет этот газ», - сказал Томбински.

При этом он отметил, что согласовать реверс необходимо со всеми участниками процесса. «Со стороны этого (вопроса о реверсе - УНИАН) есть Россия и Словакия («Газпром» и словацкий оператор - УНИАН). Необходимо это с ними согласовать», - подчеркнул глава Представительства.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия должна была дать юридическую оценку предложениям Украины и Словакии по реверсным поставкам газа до конца сентября. Ранее директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач отмечал, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут начаться уже до конца текущего года, однако этот вопрос непосредственно зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины» в этом вопросе.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, открытие маршрута поставки природного газа через территорию Словакии позволит Украине полностью диверсифицировать его поставки на территорию страны.

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Временное действие норм свободной торговли с ЕС не учитывает вопросы энергетики - источник

В состав 10% условий свободной торговли с Евросоюзом, которые не будут временно применяться после подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вошли вопросы энергетического блока и интеллектуальной собственности.

Об этом УНИАН сообщил источник, знакомый с результатами решения Еврокомиссии о временном применении 90% Соглашения о ЗСТ.

«10% - это разделы энергетика и IPR, то есть интеллектуальной собственности. Все остальные разделы Соглашения о свободной торговле будут применяться временно после подписания. Это и налогообложение, и вопросы, касающиеся регуляторной сферы, технические барьеры, тарифные позиции. Все это будет применяться после подписания Соглашения», - сообщил УНИАН источник.

Также источник отметил, что вступление в силу временного действия норм ЗСТ может начаться согласно действующим процедурам не ранее марта, в случае подписания Соглашения об ассоциации в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября представители стран-членов Европейского Союза приняли решение по поводу процедуры временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной, в соответствии с которым, большая часть соглашения сможет временно применяться сразу с момента подписания.

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Экономический рост и промпроизводство в Украине - худшие среди стран СНГ

Украина демонстрирует худшие среди стран Содружества Независимых Государств показатели экономического роста и развития промышленного производства по итогам января-июля текущего года. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, где приведены сравнительные данные развития экономик СНГ.

В частности, лучший показатель роста ВВП зафиксирован в январе-июле в Туркменистане – 9,7%, Узбекистане – 8%, Таджикистане – 7,5%, Киргизстане – 7%, Казахстане – 5% и Азербайджане – 5,1%. Средний показатель роста ВВП по странам СНГ составил 1,8%. При этом ВВП Украины по итогам 2-го квартала ко второму кварталу 2012 года снизился на 1,3%.

Лучший показатель развития промпроизводства зафиксирован в Киргизстане – 16,2%, в Узбекистане – 8,2%, Армении – 6,7%. Вместе с тем, средний показатель промпроизводства для стран СНГ в январе-июле 2013 года снизился на 1,2%. В Украине такое снижение составило 5,3%.

Украина также демонстрирует самый низкий показатель инфляции. При среднем индексе потребительских цен для стран СНГ в 3,2%, показатель Украины составляет 0,1%. При этом самая высокая инфляция зафиксирована в Беларуси – 8% и России – 4,4%.

Как сообщал УНИАН, по итогам первого полугодия Украина также демонстрировала худшие показатели экономического роста и промпроизводства среди стран СНГ.

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Moody's снизил рейтинг шести украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило рейтинги пяти украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3» вслед за снижением рейтинга Украины.

Об этом сообщается на сайте агентства.

21 сентября Moody's снизил рейтинг государственных облигаций Украины до уровня «Caa1» с «B3» с возможностью дальнейшего пересмотра в сторону понижения из-за низкой ликвидности украинской банковской системы, а также серьезного давления на государственные резервы, обусловленного спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

«Рейтинг снижен для эмитентов Мetinvest B.V, Fintest Trading Co Limited («Донецксталь»), MHP S.A., Lemtrans LLC и Ferrexpo Plc. Кроме того, рейтинг снижен для компании DTEK Holdings B.V. (ДТЭК). Moody's также снизил рейтинги по национальной шкале для 4 компаний, в частности, до «Baa3.ua» в отношении Fintest Trading Co Limited, MHP S.A. и Lemtrans LLC и до «Baa2.ua» в отношении Metinvest B.V», - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейтинги также снижены в отношении евробондов, выпущенных указанными компаниями.

При этом в агентстве сообщили, что характеристики указанных компаний сильнее рейтинговых позиций, однако корпоративные рейтинги отражают суверенные, потому что указанные компании составляют деловую среду Украины и оперируют в условиях ее судебной, финансовой, долговой и регуляторной политики.

Как отмечают в агентстве, рейтинги компаний будут пересмотрены сразу после пересмотра суверенных рейтингов страны – как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. «Рейтинги компаний могут быть улучшены в случае общего улучшения рейтингов страны при условии, что деловые позиции компаний не ухудшатся из-за влияния корпоративных негативных факторов», - отмечается в релизе Moody’s.

Как сообщал УНИАН, ранее служба кредитных рейтингов Standard & Poor's отнесла Украину к группе стран с наибольшими страновыми и отраслевыми рисками, в том числе в банковском секторе (10-я группа). Среди негативных факторов эксперты выделили трудности, связанные с обеспечением внешнего финансирования и финансирования бюджета, что в комплексе с высоким политическим риском обуславливает ослабление экономической устойчивости, а также значительный экономический дисбаланс, сложившийся до кризиса 2008 года, и подверженность риску ослабления курса национальной валюты, что оказывает негативное влияние на устойчивость банковского сектора, а также исключительно высокий кредитный риск, обусловленный агрессивными стандартами кредитования и андеррайтинга украинских банков и недостаточно развитой платежной культурой.

В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до "негативного" со "стабильного", при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".

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Минфин привлек в госбюджет 694,79 млн грн

Министерство финансов Украины во вторник, 24 сентября, привлекло в государственный бюджет 694,793 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек 674,686 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%, а также 20,106 млн грн, удовлетворив одну поданную заявку на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%.

Минфин не смог разместить облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США), при этом министерство отклонило две поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с номинальным объемом выпуска 45,728 млн долл. и номинальной доходностью 8,25%. На приобретение 3-летних облигаций номинальной стоимостью 55 млн долл. и номинальной доходностью 8,75% заявок подано не было.

По информации Минфина, размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 3 сентября привлек в госбюджет 207,131 млн грн, 10 сентября - 815,8 млн грн и 25 млн долл., 17 сентября - 1,03 млрд грн и 61,112 млн евро.

По состоянию на 23 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 235,513 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 140,774 млрд грн, в собственности банков - 79,619 млрд грн, нерезидентов - 4,229 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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«Нафтогаз» уже закачал в хранилища 12,5 млрд куб. м газа

В подземные хранилища газа Украины (ПХГ) закачано около 12,5 млрд кубометров газа, и сейчас Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ведет закачку газа от российского монополиста «Газпром» в объеме 50-60 млн кубометров в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК Вадим Чупрун.

«Сейчас в ПХГ в пределах 12,5 млрд (кубометров газа - УНИАН). Мы в пределах 50-60 млн (кубометров в сутки - УНИАН) ведем закачку от «Газпрома», - сказал Чупрун.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина к 1 ноября 2013 года планирует накопить в подземных хранилищах газа 18 млрд кубометров природного газа. При этом он отмечал, что Украина ведет переговоры с российской стороной о предоставлении беспроцентного кредита для закупки порядка 4,5 млрд кубометров газа дополнительно, поскольку для обеспечения потребителей Украины и транзита газа достаточно 12,5 миллиардов кубометров.

В свою очередь глава группы компаний Group DF бизнесмен Дмитрий Фирташ отмечал, что подконтрольные ему структуры намерены закачать в подземные хранилища газа порядка 6,5 млрд кубометров в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. По его информации, с учетом газа собственной добычи и российского газа общий объем газа в хранилищах может составить к концу октября порядка 20-21 млрд кубометров.

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Минфин выплатил 75,3 млн долл. по евробондам 2010 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2010 году, в объеме 75,313 млн долл.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 75,313 млн долл. США», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 2 млрд долл. с погашением в 2015 году (500 млн долл.) и в 2020 году (1,5 млрд долл.)

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по десятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2011 году, в объеме 59,625 млн долл.

УНИАН