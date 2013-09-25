Судьба Тимошенко будет решена в конце октября - Янукович

Нью-Йорк. Вопрос судьбы бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко будет решаться после отчета миссии Кокса-Квасьневского 21 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на подходе к прессе в Нью-Йорке.

Рассказывая о своей встрече с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и Совета ЕС Херманом Ван Ромпеем, Президент рассказал, что они говорили о вопросах, которые еще предстоит решить для подписания соглашения об ассоциации на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства".

Янукович отметил, что позиция Украины относительно "вопроса Тимошенко" остается неизменной. "Сейчас работает миссия (Кокса-Квасьневского - УНИАН), она очень важна, потому что раньше создавалось такое впечатление, что мы не желаем чего-то делать, сегодня есть общая точка зрения по многим вопросам, но какой она будет - будет известно когда будут подводиться итоги этой миссии" , - сказал Янукович.

Он не исключил, что отчет миссии Кокса-Квасьневского будет озвучен 21 октября на заседании Совета Министров иностранных дел ЕС. "И тогда все станет на свои места" , - отметил Президент.

Украина и ЕС начали переговоры о соглашении об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта 2012 стороны парафировали соглашение.

10 декабря 2012 Совет иностранных дел ЕС заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной при условии решительных действий и ощутимого прогресса в реформе избирательного законодательства, решении проблемы избирательного правосудия и реформ в судебной сфере.

Подписание соглашения может состояться на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября этого года.

Как сообщал УНИАН, представители стран-членов Европейского Союза определились по поводу процедуры временного применения Соглашения об ассоциации с Украиной. В соответствии с этим решением, большая часть соглашения сможет временно применяться сразу с момента подписания.

Одобренное решение касается только процедуры временного применения Соглашения об ассоциации. Что же касается решения о подписании соглашения, то оно пока не одобрено.

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