Украина призывает ООН усилить сотрудничество в сфере экобезопасности

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость усиления международного сотрудничества в сфере экологической безопасности.

«В Украине, которая пережила Чернобыль - крупнейшую ядерную аварию в истории человечества, хорошо осознают приоритетность вопросов экологической безопасности, всестороннего сохранения окружающей среды, рационального использования водных ресурсов», - сказал глава украинского государства, выступая на общих дебатах 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба главы государства.

«Призываем страны-члены ООН к усилению международного сотрудничества в этой сфере в рамках празднования в текущем году Международного года водного сотрудничества и двадцатилетия Международного дня воды», - заявил Президент.

Янукович также акцентировал внимание на обеспечении устойчивого развития энергетики, особенно в части эффективности и безопасности ее ядерной отрасли.

«Этой цели будет способствовать также дальнейшее развитие и совместные действия по претворению в жизнь результатов Киевского саммита по безопасному и инновационному использованию ядерной энергии, который состоялся в апреле 2011 года», - сказал он.

По убеждению Президента, устойчивое развитие энергетики является важнейшим элементом плана действий Организации Объединенных Наций «Пост-2015».

«Одним из важных элементов этой работы рассматриваем новаторский механизм национальных консультаций, которые успешно осуществляются и в Украине», - подчеркнул Янукович.

По его словам, Украина готова в полной мере и с максимальной эффективностью участвовать в этих крайне важных для международного сообщества процессах.

«Тема устойчивой энергетики как элемента повестки дня «Пост-2015» имеет для нас особое значение. Новый, инклюзивный подход к этому вопросу должен обеспечить комплексный учет безопасности, социальных аспектов и природоохранных аспектов», - подчеркнул Президент.