Янукович рассчитывает на избрание Украины в состав Совета безопасности ООН

Украина будет и впредь делать весомый практический вклад в укрепление мира, активно участвуя в миссиях ООН в «горячих точках» мира. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в своем выступлении во время общих дебатов 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила 24 сентября пресс-служба главы государства.

«За более чем 20 лет нашего участия в миротворческой деятельности под руководством ООН Украина внесла свой вклад в проведение более двадцати операций под эгидой Организации. Сегодня на повестке дня - консолидация и расширение этого опыта, в частности, в Миссии ООН в Демократической Республике Конго и Кот-д’Ивуаре», - сказал Глава Украинского государства.

Вместе с тем Янукович акцентировал внимание на существовании проблемных вопросов современной миротворческой деятельности ООН.

«Вместе с другими государствами-контрибуторами «голубых касок» мы продолжим работать над их решением, в частности, в вопросах обеспечения мобильности и авиационной безопасности операций, а также правовой защиты миротворцев и расследования совершенных против них преступлений», - отметил Президент.

Янукович подчеркнул, что для создания безопасного мира Украина будет использовать все возможные инструменты, в частности, непостоянное членство в Совете Безопасности ООН, в случае избрания в состав этого органа на период 2016-2017 годов. «Рассчитываю на поддержку кандидатуры Украины на соответствующих выборах», - заявил Президент.

Он также отметил, что Украина как морская держава продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасности мореплавания и борьбы против морского пиратства.

«На этом направлении первоочередная задача - это усиление эффективности механизмов привлечения к ответственности виновных за совершение и финансирование актов пиратства», - сказал Глава государства.