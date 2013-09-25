В ЕС предлагают платить России той же монетой за давление на "Восточное партнерство"

Брюссель . Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента поддержал проект запроса к Европейской комиссии относительно мероприятий в ответ на давление России на страны “Восточного партнерства”, подготовленный депутатом Яцеком Сарюш-Вольским (Группа народных партий, Польша).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято 24 сентября на заседании комитета.

“Своими действиями в отношении стран “Восточного партнерства” Россия ставит под вопрос политику Восточного соседства ЕС, которую мы должны защищать, поддерживая в то же время полное суверенное право наших партнеров избирать ассоциацию с ЕС”, - написано в запросе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Группы народных партий, польский депутат отметил, что ЕС должен отвечать на ситуацию решительно, предпринимая аналогичные и симметричные действия.

В запросе депутаты призвали комиссию рассмотреть возможность применения ряда мероприятий по России и странам “Восточного партнерства”.

Так, по мнению членов комитета, мероприятия по России должны включать обеспечение полного соответствия деятельности российских компаний на территории ЕС европейскому законодательству, и прежде всего компаний, работающих в энергетической сфере. Кроме того, депутаты высказались в поддержку введения против России ограничительных мероприятий на импорт российских товаров, аналогичных мероприятиям России против стран “Восточного партнерства”, а также введение визовых ограничений против граждан России, аналогичных решениям России относительно стран “Восточного партнерства” (например, ограничение на въезд в Россию рабочих из Молдовы).

Что касается стран “Восточного партнерства”, то, по мнению депутатов, комиссия должна была бы рассмотреть возможность ускорения процесса либерализации визового режима, одностороннего открытия доступа для товаров из стран “Восточного партнерства” на рынок ЕС, предоставления финансовой помощи странам “Восточного партнерства”, а также работать над ускорением их энергетической интеграции в рынок ЕС, в том числе, путем поддержки переговоров о возможных реверсивных поставках энергоресурсов.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Европарламент одобрил резолюцию, которой признал недопустимым давление России на страны “Восточного партнерства” с целью отвлечь их от подписания соглашений об ассоциации с ЕС.