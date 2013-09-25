Экспертная группа оценит развитие отношений между Украиной и Беларусью

Украина и Беларусь создадут экспертную группу по оценке перспектив развития торгово-экономических отношений.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, к официальному визиту премьер-министра Украины Николая Азарова в Беларусь, запланированному на 7-8 октября, Украина и Беларусь создадут экспертную группу, которая проведет оценку текущего состояния торгово-экономических отношений и перспектив их развития после введения зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Соответствующая договоренность была достигнута во время встречи премьер-министров Украины Азарова и Беларуси Михаила Мясниковича в Астане.

В сообщении отмечается, что «белорусская сторона проявляет живой интерес к процессам европейской интеграции и новым условиям торгового режима, которые будут введены с момента образования зоны свободной торговли между Украиной и ЕС».

Как сообщал УНИАН, Беларусь, как торговый партнер Украины, по итогам 2012 года занимает второе место среди стран СНГ по объемам взаимной торговли. Товарооборот Украины и Беларуси в 2012 году составил 7,32 млрд долл. По итогам первого квартала 2013 года товарооборот составил 1,35 млрд долл., что на 3,2% меньше аналогичного показателя 2012 года.