ЕЭК пока не назвала точных сроков вступления Армении в Таможенный союз

Москва. Точных сроков вступления Армении в Таможенный союз нет, это зависит от армянской стороны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии – наднационального органа ТС и ЕЭП - Виктор Спасский на пресс-конференции в Москве.

«Угадать (когда Армения вступит в ТС) сложно, этот процесс может быть проведен очень активно и менее активно. Это зависит, в первую очередь, от желания армянской стороны», - сказал Спасский, отвечая на вопрос УНИАН.

Он сообщил, что процедура вступления страны в ТС определена.

По его словам, чтобы присоединится к этому интеграционному объединению, необходимо принять базу ТС и Еденного экономического пространства, которую имеют Россия, Беларусь и Казахстан.

Спасский сообщил, что в рамках ТС нужно присоединится к 78 нормативным документам, а также к 17 документам, которые описывают ЕЭП.

«Это достаточно серьезный процесс. Для того, чтобы провести ратификацию этих документов в соответствии с законодательство Республики Армения», - сказал Спасских.

Он сообщил, что к середине 2014 года будет готов проект договора о создании Евразийского экономического союза, с тем, чтобы он заработал с 1 января 2015. По его словам, если Армения успеет завершить до этого внутренние процедуры, она сможет сразу вступить в Евразийский экономический союз как четвертая страна.

«У Армении есть преимущества, так как она наблюдатель в ЕврАзЭС и знакома со всей нормативной базой», - сказал он.

Спасский убежден, что отсутствие общей границы между Арменией и ТС на станет проблемой на пути интеграции в это экономическое объединение.

По его словам, в мире достаточно примеров, когда страны или регионы не имеют общей границы, но являются членами каких-то экономических объединений. Так, он напомнил, что Калининградская область РФ не имеет общей границы с ТС, а Мальта не имеет общей границы с Евросоюзом.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября 2013 года по итогам переговоров президентов Армении и России Сержа Саргсяна и Владимира Путина было заявлено о намерении Армении вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза.

Ранее планировалось, что Ереван подпишет Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Европейским Союзом в ноябре в Вильнюсе. Однако еврочиновники заявляют, что эти два формата экономической интеграции несовместимы.