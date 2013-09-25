Азаров в первой декаде октября посетит Беларусь

Премьер-министр Украины Николай Азаров планирует осуществить визит в Республику Беларусь в первой декаде октября 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, о подготовке этого визита шла речь во время встречи первого заместителя министра иностранных дел Украины Руслана Демченко с первым заместителем министра иностранных дел Беларуси Александром Михневичем в Астане в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Была обсуждена динамика двусторонних контактов, особое внимание уделено вопросу подготовки визита в Республику Беларусь премьер-министра Украины Азарова, который запланирован на первую декаду октября этого года, и 23-го заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, запланированного на ноябрь», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, экономическую проблематику, развитие договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, и договорились о проведении консультаций внешнеполитических ведомств.

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