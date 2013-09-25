Погорельцева назначили представителем Украины при Всемирной туристической организации

Президент Украины Виктор Янукович своим указом №528/2013 назначил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Испания Сергея Погорельцева Постоянным представителем Украины при Всемирной туристической организации (ВТО) по совместительству.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина по оценке Всемирной туристической организации при ООН занимает 9-е место в Европе по количеству туристов, посещающих страну. Правительство ставит цель до 2022 года вдвое увеличить количество туристов, которые приедут в Украину, - до 50 млн человек в год.

Всемирная туристическая организация - учреждение Организации Объединённых Наций. Ведущая международная организация в сфере туризма. Штаб-квартира находится в Мадриде (Испания).

В 2012 году во Всемирную туристическую организацию входили 155 стран и 7 территорий, а также более 400 аффилированных участников, представляющих частный сектор, образовательные организации, туристические ассоциации и администрации местных туристических властей.