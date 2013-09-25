Страны Таможенного союза будут проверять украинские товары на границе - ЕЭК

Москва. После начала функционирования зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом все украинские товары, поставляемые на рынок стран Таможенного союза, будут проверяться на границе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ заявил директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии – наднационального органа ТС и ЕЭП - Виктор Спасский.

«Это не торговая война, а работа по правилам. Если мы сегодня считаем, что зона риска с украинскими товарами относительна невысокая, то когда вы будете в Европе, режим будет совершенно другой – проверяться будет все. Соблазн у Европы прогнать свою продукцию через Украину с нулевыми пошлинами велик. Средневзвешенная пошлина между РФ и ЕС 7,6%, а между Украиной и РФ – 0%», - сказал он.

Спасский на примере поставок курятины объяснил риски для рынка Таможенного союза. Он отметил, что Украина получит право экспортировать в ЕС 20 тыс. тонны мяса курицы, но при этом обязуется купить 10 тыс. тонн из Европы.

При этом он сообщил, что ЕС с начала этого года поставил в Россию 37 тыс. тонн курятины с пошлиной 20%, Украина в свою очередь – поставила такой же объем этого продукта с нулевой пошлиной. В прошлом году Украина поставила в РФ 55 тыс. тонн курятины на 112 млн долл. отметил он.

При этом, по его словам, Украина производит 1 млн тонн курятины в год и не нуждается в импорте.

«Какой-то бизнесмен привез в Украину из Евросоюза 10 тыс. тонн курятины, но она на этом рынке не нужна, так как есть своя. У него реальный соблазн взять этот товар и отвезти в Россию по нулевой пошлине… На этой операции бизнесмен заработает 8 млн долл., такие умные бизнесмены в Украине найдутся», - сказал Спасский.

По его словам, в случае необходимости, европейский товар может быть смешан с украинским, и тогда будет сложно определить страну его происхождения.

«Вариант у россиян четкий: есть режим ЗСТ между Украиной и РФ, там есть приложение, где говорится, что если начинается такой импорт, то можно в соответствии с нормами ВТО провести расследование и ввести импортные пошлины к этому товару», - сказал Спасский.

Он подчеркнул, что в случае с курятиной для Украины может быть введена европейская пошлина в 20%, от чего пострадают все украинские производители, для которых российский рынок очень важен.

«Именно об этом говорят Президент РФ и премьер-министр РФ», - сказал он.

«Мы в данной ситуации будем вынуждены работать по правилам и проверять курятину, чтобы между 9 тушками из Украины не было одной из ЕС. Она появится точно, так как найдется один бизнесмен, который скажет, что он самый умный, и попробует провести такую операцию», - добавил Спасский.

По его словам, такая ситуация может сложиться и по другим товарным группам.

Спасский подчеркнул, что такие схемы рано или поздно будут раскрыты и Украина потеряет доверие.

«Степень риска по товарам из Украины вырастет, и все грузы будут проверяться», - сказал Спасский и добавил, что навести порядок в этом вопросе очень сложно, хотя соответствующие меры предлагает премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины 18 сентября одобрило проект соглашения с Евросоюзом об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. Украина надеется на подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в ноябре на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе.