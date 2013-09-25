Анонс на 26 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием: министра промышленной политики Михаила Короленко, министра экологии и природных ресурсов Олега Проскурякова, министра инфраструктуры Владимира Козака.

* Состоится международная конференция "Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: вызовы и возможности". Организатор: Международный центр перспективных исследований (МЦПИ). Во время конференции планируется презентация старта исследования МЦПИ, посвященного влиянию зоны свободной торговли между Украиной и ЕС на украинскую экономику в целом и на отдельные ее отрасли. Цель данного исследования - определение возможных рисков для украинского бизнеса и разработка рекомендаций как для отдельных отраслей экономики, так и для правительства в целом.

* Начнется заседание Коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины "О лицензионных условиях осуществления деятельности по строительству и введения в эксплуатацию ядерной подкритической установки "Источник нейтронов, основанное на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов".

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция владельцев ТЦ "Глобус" относительно рейдерского захвата торгового центра на Майдане Незалежности (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Круглый стол: «Российско-украинские отношения в энергетической сфере. Прогноз». Организатор: Институт Горшенина. Вопросы: Сколько будет стоить российский газ для Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС? Альтернативные источники энергии для Украины в ближайшей перспективе: миф или реальность? Почему Украина не оспаривает действующий контракт на поставку российского газа? Участники: Павел Ризаненко, депутат ВРУ, партия УДАР; Владимир Олийнык, депутат ВРУ, Партия регионов; Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий; Валерий Боровик, глава правления Альянса "Новая Энергия Украины"; Богдан Соколовский, экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности; Владимир Сапрыкин, эксперт по вопросам энергетики; Иван Надеин, глава "Комитета энергетической независимости Украины". Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Круглый стол на тему: "Конвертирование валютных переводов в гривневые: правовые аспекты". Участники обсудят новые правила обращения иностранной валюты на текущих счетах физических лиц, согласно которым валютные средства при осуществлении переводов внутри страны будут зачисляться на счета получателей исключительно в гривневом эквиваленте. Приглашены представители НБУ, Нацкомфинуслуг, представители коммерческих банков и финансовых организаций, независимые эксперты и аналитики.

* Круглый стол на тему: «Осень 2013 года. Сценарии и риски развития украинской экономики». Организатор: Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий»; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики; Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»; Евгений Копатько, социолог, директор компании Research and Branding Group; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Состоится мероприятие "Украинский финансовый диалог "Эффективное использование государственного бюджета: улучшение качества жизни". В рамках мероприятия руководитель департамента стратегического планирования Министерства финансов федеральной земли Гессен ФРГ Патрик Краули представит экспертную позицию о состоянии реформирования сферы государственного бюджетирования в Украине и опыт управления государственным бюджетом других европейских стран. Участники: первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины А.Максюта, народный депутат Украины О.Продан, председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций И.Бураковский

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