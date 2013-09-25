ТОП-10 (25 сентября)

Янукович хочет договориться с мировыми компаниями об увеличении добычи газа в Украине

Украина может подписать около 70 соглашений в рамках Таможенного союза

Министерство хочет увеличить квоту на импорт коксующегося угля

Экспортеров обяжут регистрировать поставку продукции на Аграрной бирже

"Cарматия" может лишиться 120 млн евро помощи ЕС на достройку трубопровода "Одесса-Броды"

Moody’s снизил рейтинги 11 украинских банков

Украина подписала договор с ExxonMobil о добыче сланцевого газа

Азаров: все спорные вопросы Украина и Россия могут решить по правилам ВТО

ЕС отменил квоты на поставки молдавских вин

Потенциал российской экономики исчерпан - S&P

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Янукович хочет договориться с мировыми компаниями об увеличении добычи газа в Украине

Украина планирует подписать с мировыми компаниями соглашения об увеличении объемов добычи газа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Янукович во время подхода к прессе в Нью-Йорке.

Он рассказал, что 25 сентября у него запланирован ряд встреч с известными энергетическими компаниями, в том числе ExxonMobil, Shell. "Скорее всего будут подписываться соответствующие документы... Переговоры, кстати, продолжаются и сейчас, потому что это также вопрос не простые, есть много юридических и технических вопросов, но фактически эти решения уже приняты", - сказал Янукович.

По его словам, Украина продолжает путь диверсификации поставок газа в Украину. "Мы продолжаем искать возможности по увеличению добычи собственного газа, мы сейчас уже добываем уже 21 млрд кубометров, и постепенно эта добыча будет расти", - отметил Президент.

Янукович добавил, что в планы страны входит увеличить ориентировочно до 2017 года добычу газа еще на 30 млрд кубометров. "Это наша мечта, которую мы хотим осуществить, и строить экономику на собственных энергетических ресурсах или на ресурсах, которые мы будем покупать на рынке по тем ценам, которые нас будут удовлетворять", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что вопрос энергетической независимости является для Украины стратегическим вопросом.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 23-25 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Украина может подписать около 70 соглашений в рамках Таможенного союза

Украина может присоединиться в среднем к 70 соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем в Астане, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Мы собираемся активно принимать участие в работе, в частности, мы готовы рассмотреть и присоединиться почти к 70 соглашениям, которые действуют в Таможенном союзе», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

19 сентября в Министерстве иностранных дел РФ назвали «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые выгодны для нее.

Начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов заявил: «Неоднократно, если вспомнить 2003 год, когда Украина принимала участие в рамках создания Евразийского экономического пространства (ЕЭП), фактически сводила свою позицию к тому, что будет принимать участие только там, где «хотим и где выгодно». Своего рода это даже иждивенческие и нахлебнические настроения».

«Нужно понять, что интеграционные процессы – это процессы компромиссов. Если вы что-то хотите получить, вы что-то должны вместо этого дать. На этом строится вся система», - сказал он. Дипломат отметил, что в процессе создания Таможенного союза каждая страна-член должна была в чем-то уступить.

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Министерство хочет увеличить квоту на импорт коксующегося угля

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает увеличить квоту на импорт коксующегося угля на 2013 год на 1 млн тонн - до 11,2 млн тонн. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, подготовленном Минэнергоугля и размещенном на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, введение импортных квот сыграло положительную роль, несмотря на незначительный рост объемов потребления импортного угля газовой группы металлургическими предприятиями.

«Общее уменьшение импорта коксующегося угля составило порядка 600 тыс. тонн. В то же время введение квот дало возможность государственным предприятиям («Макеевуголь», «ДВЕК», «ЮД № 1», «Артемуголь», «Дзержинскуголь» и «Орджоникидзеуголь») за 5 месяцев года дополнительно разместить 482,8 тыс. тонн угольной продукции, в том числе газовой группы – 193,3 тыс. тонн, что снизило риски возникновения чрезвычайных ситуаций», - говорится в пояснительной записке.

Принятие проекта постановления, по мнению Минэнергоугля, позволит улучшить положение угольной отрасли в целом и производство коксующегося угля в частности.

Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года Кабинет министров ввел квоту на импорт коксующегося угля в объеме 10,2 млн тонн на 2013 год. Кроме того, Кабмин запретил импорт кокса и полукокса, а также роторного угля. Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объяснял установление квот на импорт коксующего угля необходимостью защитить интересы отечественного производителя.

Коксующийся уголь - основной вид топлива, который используется в производстве металлургической продукции и энергетике.

Один из основных производителей коксующегося угля в Украине – группа "Метинвест", подконтрольная группе бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и «Смарт-холдингу» (23,75%) Вадима Новинского.

В Украине добыча коксующегося угля в 2012 году увеличилась на 3% по сравнению с 2011 годом - до 11,623 млн тонн.

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Экспортеров обяжут регистрировать поставку продукции на Аграрной бирже

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины предлагает обязать сельхозпроизводителей и продавцов заключать и регистрировать экспортные контракты на поставку аграрной продукции, которая является объектом государственного ценового регулирования (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и т.д.), на Аграрной бирже.

Соответствующая норма содержится в проекте постановления Кабинета министров «Некоторые вопросы развития биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией», опубликованном на сайте Минагропрода.

В министерстве считают, что реализация данного предложения позволит формировать общенациональные и региональные биржевые индикаторы и определять цены для налогообложения операций в сфере трансфертного ценообразования на внутреннем рынке и при внешнеэкономических операциях.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, его целью является осуществление экспортного контроля перемещения сельскохозяйственной продукции через государственную границу и обеспечение ценовой стабильности на продукцию сельского хозяйства в стране.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 31 октября 2012 года принял решение об отмене обязательной регистрации внешнеэкономических контрактов при продаже сельскохозяйственной продукции на Аграрной бирже и других товарных биржах, сертифицированных в установленном законодательством порядке.

Государственная аграрная биржа была создана в 2005 году с целью развития рынка сельскохозяйственной продукции.

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"Cарматия" может лишиться 120 млн евро помощи ЕС на достройку трубопровода "Одесса-Броды"

Международный нефтетранспортный консорциум "Сарматия" может потерять около 120 млн евро, зарезервированных в рамках программ помощи Европейского Союза Польше для достройки украинского трубопровода "Одесса-Броды".

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил генеральный директор компании Сергей Скрипка.

По его словам, причиной этого может стать намерение польского Министерства экономики перенести данный проект в резервный список объектов, дофинансируемых Европейским Союзом, что однозначно приведет к тому, что "Сарматия" не получит этих средств.

Скрипка сообщил, что окончательное решение о том, останется ли этот проект в списке приоритетных, должно принять Министерство регионального развития по результатам очередного пересмотра дофинансируемых ЕС проектов ориентировочно в октябре текущего года.

"На сегодня мы не получали официальной информации о перенесении проекта в резервный список", - сказал Скрипка.

Министерство экономики Польши, отвечая на запрос УНИАН, сообщило, что решило перенести проект создания Евро-Азийского нефтетранспортного коридора на базе "Одесса-Броды" (ЕАНТК) в резервный список из-за "очень большого риска", что он не будет реализован в установленные строки - до 31 декабря 2015 года.

"Если бы этот проект не был реализован в нынешней финансовой перспективе, то Польша бы потеряла средства на инвестиции, направленные на увеличение энергетической безопасности страны", - отметили в министерстве.

В Минэкономики подчеркнули, что Польша поддерживает реализацию этого проекта на коммерческих основаниях, отметив важность наличия деклараций о намерениях или контрактов между потенциальными продавцами и покупателями каспийской нефти, которую планируется поставлять в Европу по ЕАНТК.

Пресс-секретарь Минэкономики Польши Ивона Джигала сказала УНИАН, что министерство приняло указанное решение в конце августа или в начале сентября, предварительно проконсультировавшись с Министерством регионального развития.

Представители Министерства регионального развития не были доступны для немедленных комментариев УНИАН и пока не ответили на запрос агентства.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Министерство регионального развития оставило проект ЕАНТК в списке приоритетных объектов, которые могут получить дофинансирование Европейского Союза.

ЕС мог бы выделить на строительство недостающего участка ЕАНТК - от украинско-польской границы до поселка Адамово на востоке Польши - около 120 млн евро, или 25% стоимости проекта, если бы "Сарматия" нашла остальные 75% необходимых средств. Представители «Сарматии» заявляли о намерении предоставить все необходимые документы для того, чтобы получить средства Евросоюза до конца сентября.

Справка УНИАН. Идея проекта ЕАНТК возникла в начале 1990-х годов, но до сих пор не удалось найти инвесторов, желающих вложить средства в его реализацию, кроме Украины, которая самостоятельно достроила "Одесса-Броды" в 2001 году.

Критики проекта называют его экономически необоснованным из-за того, что в Каспийском регионе нет достаточного количества нефти, которая могла бы транспортироваться по этому маршруту в Европу, да и сами клиенты не заинтересованы в покупке каспийской нефти, поскольку она дороже российской.

Сторонники проекта заявляют, что причиной возникающих проблем является в первую очередь блокирование проекта Российской Федерацией, которая пытается не допустить на европейский рынок конкурентов.

Представители польского правительства постоянно подчеркивают, что поддерживают проект, но не намерены выделять на его реализацию средства из государственного бюджета.

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Moody’s снизил рейтинги 11 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 11 украинских банков до странового уровня Caa1, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Кроме того, агентство рассматривает возможность дальнейшего снижения рейтингов 13 банков и одной лизинговой компании вслед за снижением рейтингов Украины до уровня «Caa1» с «B3» из-за низкой ликвидности украинской банковской системы и серьезного давления на государственные резервы, обусловленного спросом населения на валюту и необходимостью осуществить значительные долговые выплаты до конца 2014 года.

«Moody's снизил базовые кредитные оценки 10 банков и снизил долговые и депозитные рейтинги, в том числе по национальной шкале, 11 банков и одной лизинговой компании. Кроме того, Moody's рассматривает возможность дальнейшего снижения долговых рейтингов, в том числе по национальной шкале, 13 банков и одной лизинговой компании», - говорится в сообщении агентства.Как отмечается, речь идет о снижении рейтингов таких банков, как «Ощадбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Укрэксимбанк», «Проминвестбанк», «Сбербанк России» (украинский филиал), «ПУМБ», «Банк Финансы и Кредит», «ОТР банк», «VAB банк», банк «Пивденный», банк «Кредит Днепр», «Укринбанк» и лизинговая компания «Райффайзен лизинг Аваль».

При этом, как отметили в агентстве, рейтинги банков не могут быть выше суверенных рейтингов. Единственное исключение было сделано для банка «Приватбанк» в декабре 2012 года, когда рейтинг банка был на одну позицию выше общестранового рейтинга.

В Moody’s не исключают, что в дальнейшем суверенный рейтинг Украины может быть пересмотрен в сторону понижения. При этом, по сообщению ряда СМИ, аналогичные опасения высказали аналитики международных рейтинговых агентств Fitch Ratings и Standard & Poor's, объяснившие свои намерения отсутствием понятной политики государства в сфере рефинансирования долговых выплат.

Как сообщал УНИАН, ранее Moody's снизил рейтинги шести украинских эмитентов – компаний «Метинвест», «Донецксталь», «Мироновский хлебопродукт», «Лемтранс» и Ferrexpo, а также крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК до «Caa1» с «B3» вслед за снижением рейтинга Украины.

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Украина подписала договор с ExxonMobil о добыче сланцевого газа

Кабинет министров Украины подписал договор с ExxonMobil относительно заключения соглашения о разделе углеводородов в пределах участка Скифский (шельф Черного моря).

Как передает корреспондент УНИАН, подписание состоялось в Нью-Йорке (США) в присутствии Президента Украины Виктора Януковича.

Документ с украинской стороны подписал министр энергетики Эдуард Ставицкий. Кроме представителя компании ExxonMobil, документ также подписали представители компании Shell, Omvpetrom CA.

Ставицкий рассказал журналистам, что в соответствии с соглашением будут проведены сейсмические работы с целью определения зон для последующего бурения скважин. Он прогнозирует, что это будет две скважины, которые будут пробурены в последующие год или два. “Все зависит от того, как будут позволять и погодные условия, и от того, как пройдут сейсмические работы”, - сказал министр. Он также заметил, что, по подсчетам консорциума, который сегодня подписал соглашение, эти скважины позволят добывать 8-10 млрд кубометров в год сланцевого газа. Ставицкий заметил, что добыча на таких месторождениях может начаться не раньше, чем через три года после сейсмических работ.

Ставицкий заметил, что не может говорить, о каком именно разделе идет речь в соглашении, поскольку эта информация относится к разряду конфиденциальной. “Но все происходит в рамках законодательства”, - заверил министр, добавив лишь, что это очень выгодные условия для нашего государства. При этом Ставицкий заметил, что стороны договорились подписать соглашение в течение одного месяца.Президент ExxonMobil Стив Гринли отметил, что это очень знаковое соглашение. “Мы шли к этому очень долго. Оно закладывает основы для длительного сотрудничества по разработке новых месторождений полезных ископаемых в Украине”, - сказал он.

Он отметил, что компания углубила отношения с украинским правительством для реализации масштабных проектов, которых еще много впереди.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует подписать с мировыми компаниями соглашения об увеличении объемов добычи газа. Президент Украины Виктор Янукович во время подхода к прессе в Нью-Йорке сообщил, что 25 сентября у него запланирован ряд встреч с известными энергетическими компаниями, в том числе ExxonMobil, Shell. "Скорее всего будут подписываться соответствующие документы... Переговоры, кстати, продолжаются и сейчас, потому что это также вопрос не простые, есть много юридических и технических вопросов, но фактически эти решения уже приняты", - сказал Янукович.

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа в Украине запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.

По информации Госстата, добыча природного газа в Украине в январе-июле 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,8% - до 11,8 млрд кубометров.

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Азаров: все спорные вопросы Украина и Россия могут решить по правилам ВТО

Премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание своего российского коллеги Дмитрия Медведева на то, что все проблемные вопросы, которые возникают во взаимной торговле, можно разрешить, используя условия Всемирной торговой организации, членами которой является как Украина, так и Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров заявил на брифинге, комментируя результаты встречи с Медведевым.

«Я высказал свою позицию, что да, мы признаем право наших партнеров по СНГ, по Таможенному союзу рассматривать возможные риски. Безусловно, мы готовы вместе с ними такие риски рассматривать, и я на этом акцентировал внимание, что пора от общих фраз перейти к конкретному рассмотрению возможных рисков, изучению их размеров, последствий и т. д. Вместе с тем, я обратил внимание на то, что правила ВТО, которыми руководствуется и Россия, и Украина, дают достаточно возможностей, чтоб урегулировать возможный реэкспорт и множество других вопросов, о которых сейчас российская сторона говорит», - сказал Азаров.

Он высказал надежду, что все проблемные вопросы между Украиной и Россией удастся снять.

«Я уверен, что при наличии доброй воли можно любые вопросы решать, в том числе и эти», - сказал премьер-министр Украины. Он также сообщил, что в ходе встречи с российским премьером были обсуждены вопросы таможенных ограничений при ввозе украинских товаров на территорию РФ, вопросы поставок кондитерской и трубной продукции в Россию.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в Астане (Казахстан) премьер-министр Украины Николай Азаров предложил премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву перейти к предметному обсуждению торговых вопросов, которые вызывают обеспокоенность у Российской Федерации в связи с предстоящим подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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ЕС отменил квоты на поставки молдавских вин

Евросоюз отменил квоты на поставку молдавских вин, не дожидаясь ратификации соглашения о свободной торговле между ЕС и Молдавией. Об этом 25 сентября в эфире молдавского телеканала Publika-TV заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Дачан Чолош, передает Лента.ru.

По его словам, Брюссель отказался от любых ограничений на поставки вина из Молдавии. От местных виноделов потребуют лишь соблюдения тех же требований, которые выдвигаются к европейским производителям. Свободная продажа молдавских вин в ЕС начнется в ближайшие месяцы. В 2013 году, по данным телеканала, квота на поставки молдавских вин в ЕС составила 180 тысяч гектолитров. За первые три месяца 2013 года республика поставила в государства ЕС 5,6 миллиона литров вина.

Молдавия готовится подписать соглашение о создании зоны свободной торговли и ассоциации с ЕС в ноябре на саммите в Вильнюсе.

Либерализация позиции ЕС в отношении молдавской винодельческой продукции происходит на фоне ужесточения позиции России по отношению к алкогольной продукции из Молдавии. Ввоз молдавских вин в РФ был запрещен Роспотребнадзором из-за претензий к качеству продукции с 11 сентября. По словам главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который сослался на данные Национального центра испытаний и качества алкогольной продукции Молдавии, до запрета на поставки в РФ было отправлено 33 тысячи литров вина и 15 партий коньяка общим объемом до 200 тысяч литров. При этом Онищенко признал, что реальные объемы молдавского винного экспорта в Россию были гораздо больше.

Россия уже приостанавливала импорт молдавских вин в 2006 году. После возобновления поставок в конце 2007 года вина из Молдавии заняли до десяти процентов российского рынка, а в начале 2000-х их доля достигала 60 процентов.

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Потенциал российской экономики исчерпан - S&P

Замедление роста экономики России связано с исчерпанием потенциала существующей модели роста, считают эксперты Standard & Poor’s.

В докладе компании отмечается, что рост ВВП России по итогам текущего года замедлится до 2%, по сравнению с 3,4% в 2012 году и 4,3% в 2011 году, сообщают Вести Экономика.

"Одной из причин снижения роста ВВП является то, что ухудшение экономической ситуации в еврозоне и других странах обусловливает снижение спроса на российский экспорт, особенно нефть, газ и другие сырьевые товары. При этом российская экономика испытывает дефицит инвестиций в новые производственные мощности значительной по размеру добывающей промышленности", - отмечается докладе S&P.

Помимо этого эксперты отмечают, что негативно сказывается на росте экономики России отток частного капитала, который достигает весьма внушительных размеров, поскольку деловой климат сдерживает привлечение как внутренних, так и иностранных инвестиций.

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В докладе также говорится о постепенном ослаблении экономики, с 2012 года наблюдается рост инфляции. По итогам первого полугодия 2013 года, инфляция составляла в среднем 7,1%, что намного выше целевого значения, установленного Банком России (5-6% в 2013 г.). В то же время уровень безработицы (5,3% в июле 2013 г.) оставался рекордно низким.

"Эти факторы, а также сокращение профицита торгового баланса позволяют сделать вывод о том, что российская экономика работает почти на пределе своего потенциала", - считают эксперты.

УНИАН