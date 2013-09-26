Посол России в ООН назвал выступление Саакашвили «русофобским и неправославным»

Российская делегация покинула зал заседаний Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Президента Грузии Михаила Саакашвили.

По словам представителя российского МИД, это было сделано в знак несогласия с некоторыми тезисами выступления грузинского лидера, передает Радио Свобода.

Делегация выразила протест после того, как Саакашвили в своей речи начал остро критиковать российскую власть и ее политику на постсоветском пространстве.

Посол России в ООН Виталий Чуркин позже заявил, что грузинский президент должен «проверить свое психическое здоровье», и назвал выступление Саакашвили «не просто русофобским, но и неправославным».

В своем выступлении Саакашвили, в частности, отметил, что гордится результатами своего президентства. Он также выразил сомнение по поводу того, что грузинско-российские отношения наладятся после прихода в Грузии новой власти.

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Кроме того, Саакашвили заявил, что Президент РФ Владимир Путин «через несколько лет исчезнет из российской политики».

«Никто не знает, будет этот процесс мирным или насильственным, будет ли его последователь националистом или либералом (а может и тем, и другим), но важно то, что Россия после этого уже не будет империей – она будет нормальным государством», – прибавил Саакашвили.