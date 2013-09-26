В СНГ хотят создать Межгосударственный экологический совет

Минск. Участники VIII Форума творческой и научной интеллигенции, который прошел в Беларуси, будут содействовать скорейшему созданию Межгосударственного экологического совета СНГ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, такое решение было принято по итогам форума и обозначено в итоговой резолюции.

К экспертной работе при создании Межгосударственного экологического совета планируется привлекать представителей Грузии и стран Балтии. Это поможет разрешать задачи межгосударственного характера, направленные на сохранение биологического и ландшафтного разнообразия на пространстве Содружества.

Как отмечается в резолюции, участники форума намерены совершенствовать качество экологического образования; поддерживать формирование международных коллективов для совместной научно-исследовательской деятельности в области экологии и природопользования на пространстве СНГ; оказывать поддержку при организации международных образовательных проектов в области экологии, экологического и аграрного туризма, а также при подготовке и развитии программы по экологии и охране окружающей среды «Экосеть СНГ».

Участники форума также приняли к сведению информацию о том, что с учетом запланированного председательства Украины в СНГ в 2014 году украинская сторона прорабатывает вопрос о проведении IX Форума творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ в Киеве осенью 2014 года

Кроме того, планируется активизировать волонтерскую работу молодежи стран Содружества в совместных экологических проектах, на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, в проекте «Вахта Памяти», посвященном празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и др.

Читайте также: Россия не может исключить Украину из зоны свободной торговли - исполком СНГ