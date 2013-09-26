Украина официально предложила Таможенному союзу провести "торговые" консультации

Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил 26 сентября на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что официальное предложение, принять участие в трехсторонних консультациях, было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я официально предложил главам стран-участниц Евразийского экономического объединения провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате якобы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выжимания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

«Такого тоже не будет, если мы договоримся об элементарных мерах по определению страны происхождения товаров», - сказал премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, находясь в Астане, премьер-министр Николай Азаров обратил внимание своего российского коллеги Дмитрия Медведева на то, что все проблемные вопросы, которые возникают во взаимной торговле, можно разрешить, используя условия Всемирной торговой организации, членами которой является как Украина, так и Россия.

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