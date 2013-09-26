Подписание ассоциации с ЕС не означает, что Украина отворачивается от РФ или Азии - Арбузов

Несмотря на европейский вектор своего развития, Украина сделает все возможное, чтобы межгосударственные отношения со странами Азии, и с Китаем в частности, оставались на высоком уровне.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время своего выступления на Евразийском экономическом форуме, состоявшемся 26 сентября в г. Сиань, сообщает пресс-служба первого вице-премьера.

Арбузов отметил поражающее экономическое развитие Китая и прибавил, что это особенно важно для Украины, как страны, которая находится между Востоком и Западом.

«Миссия Украины - в том, чтобы объединять Восток и Запад, а не разъединять их. Поэтому мы проводим сбалансированную внешнюю политику в отношении России с одной стороны, и Европейского Союза - с другой», - заявил Арбузов.

Он прибавил, что очень скоро должно быть подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако, по его словам, это не значит, что наша страна отворачивается от России или Азии.

«В частности, мы стремимся получить статус партнера относительно диалога в Шанхайской организации сотрудничества, которая, несомненно, имеет мощнейший потенциал роста», - отметил первый вице-премьер-министр.

По его словам, Украина хочет не только понимать процессы, происходящие в евразийском регионе, но и активно участвовать в них. «Весь дух Украины направлен на то, чтобы реализация нашей европейской судьбы не привела к напряжению в отношениях с Россией и Востоком. Это принципиальная линия», - сказал он.

Арбузов отметил, что развитию этого вектора внешней политики Украина уделяет особое внимание. Подтверждением этому является и активный украинско-китайский диалог, и растущая двусторонняя торговля, которая достигла уровня 10 млрд долл. в год и продолжает увеличиваться. По крайней мере, на это позволяют надеяться результаты состоявшегося недавно 2-го заседания двусторонней комиссии по сотрудничеству.

«Китай - главный партнер Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это сила, которая приносит не только капитал, но и бесценный опыт успешной модернизации», - прибавил Арбузов.

Он подчеркнул, что Украина - это нация с уникальной историей и уникальным экономическим потенциалом. И сегодня - тот момент, когда потенциал Украины может быть реализован в полной мере.

«Я рад, что именно в этот решающий момент у нас есть полное взаимопонимание с Китаем. У наших стран есть два главных ингредиента успешного партнерства - желание и потенциал. Чтобы реализовать их, мы открыты для любых идей, желаний и инициатив. Украина стремится к успеху и готова к нему. Китай - уже стал воплощением успеха, но стремится к новым вершинам. Вместе мы достигнем их быстрее», - отметил первый вице-премьер-министр Украины.

В свою очередь генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Дмитрий Мезенцев в своем выступлении заявил, что эта организация серьезно рассматривает предоставление Украине статуса партнера по диалогу.

Напомним, 24-27 сентября проходит рабочий визит правительственной делегации во главе с первым вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым в Китайскую Народную Республику .