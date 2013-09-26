Азаров: формула "3+1" между Украиной и Таможенным союзом начала работать

Инициированная Президентом Украины Виктором Януковичем формула отношений "3+1" между Украиной и странами Таможенного союза начала реально работать. Это подчеркнул премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабинета министров, комментируя результаты визита в Астану и участие в первом заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он напомнил, что 25 сентября правительственная делегация Украины по приглашению правительства Республики Казахстан приняла участие в первом заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств. «Таким образом, реально начала работать формула отношений Украины и Таможенного союза, инициированная нашим Президентом Украины Виктором Януковичем – «3+1»», - сказал Азаров.

Он напомнил, что Украина принимает участие в работе Евразийской экономической комиссии в качестве наблюдателя, что стало возможным, благодаря договоренностям президентов двух государств в мае текущего года.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина и государства Таможенного союза начали практически применять Минский Меморандум об углублении сотрудничества между Украиной и Евразийской экономической комиссией: «Это очень важный момент в наших отношениях, поскольку мы продолжаем принципиально стоять на том, что развитие торгово-экономических отношений с Евразийским союзом и СНГ является стратегическим, сверхважным и неотъемлемым элементом нашей экономической политики».

По словам Азарова, в интересах этого говорит тот яркий факт, что за 8 месяцев текущего года, несмотря на влияние мирового кризиса, в странах Таможенного союза наблюдается как экономический рост, так и увеличение товарооборота – около 17%. Он напомнил, что за тот же период товарооборот между Украиной и Россией сократился приблизительно на 20%. Но при этом объем торговли Украины со странами Таможенного союза все равно превышает 60 миллиардов долларов в год.

«А потенциал намного выше. Именно поэтому руководство Украины направляет усилия на то, чтобы устранить все преграды для полной реализации нашего огромного потенциала. В действительности наши страны просто "обречены" к взаимосвязанному прогрессу», - сказал премьер-министр.

При этом он прибавил: «Я подчеркивал на заседании, что нашим странам одинаково необходима глубокая модернизация национальных экономик, технологическое перевооружение. Можно ли это задачу решить, проводя новые разграничительные линии? Способствует ли конкурентоспособной модернизации экономики "ограждение" своего рынка ограничениями и запретами? Очевидно, что нет».

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

25 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем в Астане заявил, что Украина может присоединиться в среднем к 70 соглашениям, действующим в Таможенном союзе.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

19 сентября в Министерстве иностранных дел РФ назвали «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые выгодны для нее.

Начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов заявил: «Неоднократно, если вспомнить 2003 год, когда Украина принимала участие в рамках создания Евразийского экономического пространства (ЕЭП), фактически сводила свою позицию к тому, что будет участвовать только там, где «хотим и где выгодно». Своего рода это даже иждивенческие и нахлебнические настроения».

«Нужно понять, что интеграционные процессы – это процессы компромиссов. Если вы что-то хотите получить, вы что-то должны вместо этого дать. На этом строится вся система», - сказал он. Дипломат отметил, что в процессе создания Таможенного союза каждая страна-член должна была в чем-то уступить.