Анонс на 27 сентября

* Круглый стол на тему: «Адаптация рынка автомобилей к вызовам - 2013: идеи, технологии, результаты». Организатор: журнал «Деньги». Участники: Олег Назаренко, ген.директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров; Мария Дубовая, руководитель отдела маркетинга Автоцентра Прага Авто на Кольцевой (SKODA), Андрей Ковтун, руководитель Бизнеса потребительского кредитования банка «Приватбанк», представители: компании Автоальянс, УкрАВТО, «Укрсиббанка», Porsche Finance Group и др.

* Круглый стол на тему: "Госзакупки медпрепаратов - бесконечное поле для злоупотреблений?". Вопросы: Цены на медпрепараты, закупаемые за средства бюджета; Прозрачность тендеров Минздрава; Проблема контроля качества лекарств и оборудования, закупаемых Министерством здравоохранения. Приглашены представители: Министерства здравоохранения Украины; Госслужбы Украины по лекарственным средствам; Государственного экспертного центра МЗ Украины; Миндоходов и сборов Украины; МВД Украины; Госинспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей; Антимонопольного комитета Украины; профильного комитета ВРУ; фармацевтических ассоциаций и объединений Украины; производителей и импортеров фармпродукции; общественных организаций.

* Пресс-конференция на тему: «Есть урожай - будут деньги у крестьян?». Участники: генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, Председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван Томич.

* Состоится брифинг:«Тенденции и прогнозы развития финансовых рынков Украины». Эксперты и ведущие аналитики подробно расскажут о текущей ситуации, вызовах и перспективах развития экономики в свете текущих экономических отношений Украины с ЕС и СНГ. Спикеры: Антон Подлуцкий, главный редактор РБК-Украина, Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари, Александр Михайленко, финансовый аналитик Альпари, Ник Пиацца, глава компании SP Advisors, финансист, инвестиционный банкир.

* Пресс-конференция на тему: «Зачем столичному метро повышать цену за проезд?». Участники: Виктор Медведь, директор консалтинговой компании "Инвест-Эксперт", Иван Салий, экс-мэр Киева, Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта.

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