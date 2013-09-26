Испания хочет сменить часовой пояс

Испанские власти готовятся рассмотреть вопрос о возвращении страны в тот часовой пояс, которого придерживаются Британия и Португалия.

Как сообщает Би-Би-Си, таким образом, может быть пересмотрено решение, принятое генералом Франсиско Франко в годы Второй мировой войны о синхронизации времени с нацистской Германией.

В докладе, представленном на рассмотрение депутатов парламента, говорится, что существующий порядок противоречит природным циклам чередования дня и ночи в стране, расположенной на западной оконечности Европы.

Следование этому порядку в течение 71 года привело к тому, что испанцы спят меньше, едят позже и отстают в экономической производительности, утверждают авторы доклада.