ТОП-10 (26 сентября)

Прогнозы о дефолте Украины преувеличены – глава Представительства ЕС

Украина официально предложила Таможенному союзу трехсторонние консультации с участием ЕС

Роспотребнадзор решил вопрос относительно ситуации с «Рошен»

Азаров поручил начать работу над созданием Причерноморского зернового пула

Польская PGNiG пока не ведет переговоров о поставках газа в Украину

Госдолг Украины в августе сократился на 1,25%

МВФ подтверждает планы провести переговоры с Украиной до конца осени

Госказначейство несколько улучшило показатели бюджета Украины

Азаров: формула "3+1" между Украиной и Таможенным союзом начала работать

Россия приостановила Крюковскому вагонзаводу действие сертификата на грузовые вагоны

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Прогнозы о дефолте Украины преувеличены – глава Представительства ЕС

Прогнозы о возможном крахе украинской экономики и о дефолте в случае подписания и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС во многом преувеличены и высказываются людьми, которые опасаются успеха в процессе ассоциации Украины с ЕС. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбински в ходе международной конференции «Зона свободной торговли между Украиной и ЕС: вызовы и возможности», проходящей в Киеве.

«В последние недели мы слышали прогнозы о крахе экономики, о дефолте, я был очень поражен тем, что в украинском правительстве быстро поняли, что это во многом неправильные прогнозы», - сказал Томбински. «Причины таких прогнозов в том, что люди, которые такие прогнозы высказывают, боятся того, что ассоциация будет успешной и что не будет места для черных сценариев, как для Украины, так и ЕС».

При этом Томбински подчеркнул, что сам по себе путь ассоциации с ЕС несет много вызовов, но и решает многие проблемы.

«Ассоциация – это не только свободная торговля. Это еще и развитие делового климата. Если он будет неприемлем для украинцев, украинского бизнеса, он не будет интересен для других инвесторов. ЗСТ может предоставить выход и решение многих проблем», - подчеркнул Томбински.

Как сообщал УНИАН, ранее в сентябре помощник Президента Российской Федерации Сергей Глазьев отмечал, что ассоциация с Европейским союзом может спровоцировать дефолт Украины и Европе потребуется не менее 35 млн долл. для того, чтобы предотвратить крах украинской экономики.

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Украина официально предложила Таможенному союзу трехсторонние консультации с участием ЕС

Украина официально предложила странам Таможенного союза для прояснения ситуации по развитию торгово-экономических отношений провести трехсторонние консультации с участием Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он сообщил, что официальное предложение принять участие в трехсторонних консультациях, было сделано им 25 сентября на заседании Высшего евразийского экономического совета.

«Я официально предложил главам стран — участницам Евразийского экономического сообщества провести трехсторонние консультации в формате Украина - ЕС - Таможенный союз. Мы готовы ответить на беспокойство наших партнеров, которое возникло в результате будто бы возможного перенасыщения украинского рынка европейскими товарами и выжимания украинских товаров в Таможенный союз. Этого не будет», - сказал Азаров.

Азаров также отметил, что украинская сторона готова пояснить странам Таможенного союза, что существуют достаточно действенные механизмы предотвращения реэкспорта товаров на территорию Таможенного союза и такого реэкспорта также можно избежать.

«Такого тоже не будет, если мы договоримся об элементарных мерах по определению страны происхождения товаров», - сказал премьер-министр.

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Роспотребнадзор решил вопрос относительно ситуации с «Рошен»

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины получило официальное письмо от Роспотребнадзора относительно разрешения ситуации с поставками продукции компании «Рошен» на российский рынок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил перед заседанием правительства заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

«Мы получили официальное письмо от Роспотребнадзора о том, каким образом мы будем решать этот вопрос (вопрос поставок продукции «Рошен» на российский рынок - УНИАН). Он будет решаться тремя путями. Первый, мы предоставили информацию о каждом перерабатывающем предприятии, которое производит сегодня эту продукцию. Мы предоставили всю законодательную базу, которая регулирует этот вопрос. И теперь ждем, когда Роспотребнадзор пришлет своих инспекторов для проверки этих предприятий. Сегодня мы находимся на таком этапе», - отметил замминистра.

При этом он не решился прогнозировать, когда вопрос поставок продукции компании «Рошен» в Российскую Федерацию будет урегулирован.

«Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», - резюмировал Бисюк.

Напомним, 29 июля Роспотребнадзор ввел запрет на поставки в РФ кондитерской продукции с украинских фабрик корпорации Roshen в связи с несоответствующим качеством.

31 июля Roshen приостановил поставки всех видов кондитерских изделий в Россию.

В начале августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке.

В середине августа по итогам российско-украинских переговоров с участием главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка было принято решение о том, что инспекции пройдут на всех украинских заводах компании и Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за каждой партией конфет совместно с украинскими лабораториями. Подписанный во время встречи протокол предусматривает создание специальной комиссии по гармонизации стандартов двух стран, а также аккредитацию украинских лабораторий при Роспотребнадзоре.

3 сентября министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина выполнила все условия, поставленные стране в ходе переговоров с Роспотребнадзором для урегулирования проблемы экспорта кондитерской продукции корпорации Roshen на рынок Российской Федерации.

По его словам, на сегодняшний день Украина ожидает от России предложений относительно состава рабочей группы и графика приезда российских специалистов для проверки украинских фабрик Roshen.

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Азаров поручил начать работу над созданием Причерноморского зернового пула

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству экономического развития, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству инфраструктуры и Министерству доходов и сборов начать работу по созданию Причерноморского зернового пула с Россией и Казахстаном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр сказал на открытии заседания Кабинета министров.

«С премьер-министром Казахстана Ахметовым (Сериком Ахметовым – УНИАН) мы обсудили возможности создания зернового пула. Россия выразила полную готовность участвовать в этом проекте…Сразу поручаю Министерству экономического развития и торговли совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, Министерством инфраструктуры и Министерством доходов и сборов начать работу над этим проектом и осуществить консультации с российскими и казахскими партнерами», - сказал премьер.

По словам Азарова, совместная работа трех стран на зерновом рынке позволит значительно минимизировать риски колебания цен и избежать конъюнктурных потерь.

Как сообщал УНИАН, 12 июля глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров обсудили вопрос о возможности вернуться к идее создания зернового пула. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

После этого страны несколько раз возвращались к обсуждению возможности создания зернового пула, однако никаких решений принято не было.

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Польская PGNiG пока не ведет переговоров о поставках газа в Украину

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG пока не ведет переговоров о поставках газа в Украину, но может рассмотреть такую возможность в будущем.

Об этом УНИАН сообщили в компании, комментируя публикацию в польской Dziennik Gazeta Prawna, написавшей о планах PGNiG ежегодно продавать в Украину до 1,7 млрд кубометров газа.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинской стороной исключительно по контракту о поставках газа в Польшу через пункт Устилуг/Зосин. Этот газопровод не является реверсным, что не позволяет осуществлять поставки газа в обратном направлении", - отметили в компании, отвечая на запрос агентства.

PGNIG не исключил возможности того, что может принять участие в аукционе на использование мощностей пункта "Хермановице", через который с ноября прошлого года в Украину через польскую газотранспортную систему поставляет газ немецкий RWE.

"Если Gaz System (управляющая польской ГТС компания) объявит аукцион на пункте выхода из польской системы в Хермановицах, PGNiG SA - после анализа баланса спроса на газ – рассмотрит возможность участия в этом аукционе", - отметили в компании.

При этом PGNiG оставила без ответа вопрос, заинтересована ли она в поставках газа в Украину и будет ли у нее, согласно предварительным оценкам, достаточно газа для таких поставок.

Пресс-секретарь Gaz System Малгожата Полковска сообщила УНИАН, что компания может объявить аукцион на использование свободных мощностей пункта "Хермановице" только после утверждения новой инструкции использования газотранспортной сети в Администрации по регулированию энергетики (URE).

По ее словам, компания ожидает утверждения этой инструкции еще в текущем году.

Полковска также отметила, что аукцион может быть объявлен в случае, если на этом пункте, который является единственным в Польше, через который можно физически (без "виртуального реверса") поставлять газ в Украину, будут свободные мощности.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Dziennik Gazeta Prawna написала о плане PGNiG побороться с RWE и другими неназванными компаниями за право поставлять газ в Украину, которая активно ищет других поставщиков в Европе из-за слишком дорогого газа по прямому контракту с российским "Газпромом".

Принадлежащая польскому государству PGNiG является монопольным покупателем и продавцом газа в Польше, которая обеспечивает свои потребности в "голубом топливо" за счет собственной добычи только на около 30%. Остальные необходимые объемы компания импортирует, покупая более 90% импортируемого топлива у российского "Газпрома".

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Госдолг Украины в августе сократился на 1,25%

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, за январь-август т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,857 млрд долл., или на 5,98%.

В гривневом эквиваленте в августе общая сумма госдолга сократилась на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в августе текущего года сократился на 818 млн долл., или на 2,21%, - до 36,062 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) - сократился на 50 млн долл., или на 0,15%, - до 32,289 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в августе сократился на 257 млн долл., или на 0,46%, - до 55,680 млрд долл., при этом внешний госдолг сократился на 13 млн долл., или на 0,05%, - до 26,005 млрд долл., внутренний - сократился на 243 млн долл., или на 0,81%, - до 29,675 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в августе сократилась на 61 млн долл., или на 4,59%, - до 12,672 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 10,057 млрд долл., гарантированный внутренний долг - 2,615 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июль 2013 года выросла на 1,022 млрд долл., или на 1,5%, - до 69,219 млрд долл. В январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.

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МВФ подтверждает планы провести переговоры с Украиной до конца осени

Международный валютный фонд (МВФ) подтверждает планы провести переговоры с руководством Украины о возобновлении сотрудничества и подписания новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил директор департамента внешних связей Фонда Джерри Райс.

«Я могу сказать, что технические дискуссии продолжаются, и встреча (миссии с руководством страны - УНИАН) состоится позднее, этой осенью», - сказал Райс.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о кредите. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина готова заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.

Как сообщал УНИАН, в июле заместитель руководителя департамента внешних связей МВФ Вильям Мюррей заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о возобновлении программы сотрудничества с Украиной в ноябре, после того, как страну посетит миссия Фонда.

Тогда же, в июле, Совет директоров Международного валютного фонда выразил намерение включить Украину в постпрограммный мониторинг, предполагающий более частые консультации с властями по вопросам макроэкономической политики и преодоления кризисных явлений, поскольку задолженность Украины перед Фондом превысила допустимый размер в 200% квоты. Объем задолженности Украины перед МВФ по состоянию на 30 июля составляет 5,27 млрд СДР (8 млрд долл.) – 383,8% квоты.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества с МВФ станет сигналом к возобновлению сотрудничества с Европейским Союзом по программе предоставления финансовой помощи Украине в объеме 610 млн евро.

В 2013 году миссия МВФ посещала Украину дважды. Итогом работы миссии стало заявление бывшего главы миссии Кристофера Джарвиса о том, что МВФ намерен продолжить диалог с Украиной относительно сотрудничества в рамках новой программы "стенд-бай". Основными элементами новой программы должны стать мероприятия, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического секторов с целью создания в Украине условий для стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.

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Госказначейство несколько улучшило показатели бюджета Украины

Государственная казначейская служба Украины улучшила показатели поступления доходов в государственный бюджет за январь-август 2013 года, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, доходы государственного бюджета в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, согласно уточненным данным Госказначейства, снизились на 2,922 млрд грн, или на 1,32%, - до 217,79 млрд грн. Ранее ведомство обнародовало оперативные данные, согласно которым показатель доходов госбюджета по за январь-август 2013 года составил 217,6 млрд грн, что на 3,112 млрд грн, или на 1,4%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

По уточненным данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета за январь-август 2013 года составили 187,624 млрд грн (по оперативным данным - 187,6 млрд грн), что на 827 млн грн, или на 0,44%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Доходы специального фонда госбюджета за январь-август текущего года составили 30,166 млрд грн (ранее - 30 млрд грн), что на 2,095 млрд грн, или на 6,49%, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что за январь-август текущего года объем возмещения налога на добавленную стоимость вырос на 5,846 млрд грн, или на 18,8%, по сравнению с январем-августом 2012 года - до 36,928 млрд грн (ранее - 36,9 млрд грн).

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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Азаров: формула "3+1" между Украиной и Таможенным союзом начала работать

Инициированная Президентом Украины Виктором Януковичем формула отношений "3+1" между Украиной и странами Таможенного союза начала реально работать. Это подчеркнул премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабинета министров, комментируя результаты визита в Астану и участие в первом заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он напомнил, что 25 сентября правительственная делегация Украины по приглашению правительства Республики Казахстан приняла участие в первом заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств. «Таким образом, реально начала работать формула отношений Украины и Таможенного союза, инициированная нашим Президентом Украины Виктором Януковичем – «3+1»», - сказал Азаров.

Он напомнил, что Украина принимает участие в работе Евразийской экономической комиссии в качестве наблюдателя, что стало возможным, благодаря договоренностям президентов двух государств в мае текущего года.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина и государства Таможенного союза начали практически применять Минский Меморандум об углублении сотрудничества между Украиной и Евразийской экономической комиссией: «Это очень важный момент в наших отношениях, поскольку мы продолжаем принципиально стоять на том, что развитие торгово-экономических отношений с Евразийским союзом и СНГ является стратегическим, сверхважным и неотъемлемым элементом нашей экономической политики».

По словам Азарова, в интересах этого говорит тот яркий факт, что за 8 месяцев текущего года, несмотря на влияние мирового кризиса, в странах Таможенного союза наблюдается как экономический рост, так и увеличение товарооборота – около 17%. Он напомнил, что за тот же период товарооборот между Украиной и Россией сократился приблизительно на 20%. Но при этом объем торговли Украины со странами Таможенного союза все равно превышает 60 миллиардов долларов в год.

«А потенциал намного выше. Именно поэтому руководство Украины направляет усилия на то, чтобы устранить все преграды для полной реализации нашего огромного потенциала. В действительности наши страны просто "обречены" к взаимосвязанному прогрессу», - сказал премьер-министр.

При этом он прибавил: «Я подчеркивал на заседании, что нашим странам одинаково необходима глубокая модернизация национальных экономик, технологическое перевооружение. Можно ли это задачу решить, проводя новые разграничительные линии? Способствует ли конкурентоспособной модернизации экономики "ограждение" своего рынка ограничениями и запретами? Очевидно, что нет».

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и Украиной. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

25 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем в Астане заявил, что Украина может присоединиться в среднем к 70 соглашениям, действующим в Таможенном союзе.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября одобрил проект Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.

19 сентября в Министерстве иностранных дел РФ назвали «иждивенчеством» желание Украины присоединиться только к отдельным положениям Таможенного союза, которые выгодны для нее.

Начальник отдела первого департамента СНГ МИД России Илья Рубцов заявил: «Неоднократно, если вспомнить 2003 год, когда Украина принимала участие в рамках создания Евразийского экономического пространства (ЕЭП), фактически сводила свою позицию к тому, что будет участвовать только там, где «хотим и где выгодно». Своего рода это даже иждивенческие и нахлебнические настроения».

«Нужно понять, что интеграционные процессы – это процессы компромиссов. Если вы что-то хотите получить, вы что-то должны вместо этого дать. На этом строится вся система», - сказал он. Дипломат отметил, что в процессе создания Таможенного союза каждая страна-член должна была в чем-то уступить.

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Россия приостановила Крюковскому вагонзаводу действие сертификата на грузовые вагоны

Российское федеральное бюджетное учреждение "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте" приостановил Крюковскому вагоностроительному заводу действие сертификата на грузовые вагоны.

Об этом сказано на Регистре сертификации на федеральном железнодорожном транспорте.

По их данным, с 25 сентября приостановлено действие сертификата для вагонов цементовозов, грузовых полувагонов, вагонов для зерна, вагонов для сыпучих грузов, крытых грузовых вагонов, вагонов-платформ, вагонов для глинозема и алюминия, вагонов для сыпучих грузов и др. грузовых вагонов.

Стоит отметить, что действие сертификатов должно было закончиться в конце 2014-начале 2016 года. На предприятии не комментируют приостановку данных сертификатов.

Источники УНИАН сообщают, что пока не возобновится действие сертификата, КВСЗ не будет отгружать продукцию в Россию. Причина остановки действия сертификата связана с аварией грузового поезда 16 августа в Приволжье, произошедшего из-за излома боковой рамы, изготовленной в 2010 году в период отсутствия российского сертификата соответствия.

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России недавно запретила эксплуатацию 292 полувагонов производства Крюковского вагоностроительного завода, укомплектованных боковыми рамами ООО "Ружоуская компания Тианруй" (Китай) 2010 года выпуска.

Соответствующее предписание начальнику Центральной дирекции инфраструктуры (филиал РЖД) В.Супруну направленно в связи с аварией грузового поезда 16 августа в Приволжье, произошедшего из-за излома боковой рамы, изготовленной в 2010 году в период отсутствия российского сертификата соответствия.

Вагоны должны быть выведены из эксплуатации по окончании погрузочно-разгрузочных операций. Действовать он будет до приведения вагонов в соответствие с требованием законодательства РФ в области безопасности движения.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2012 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 2,4%-до 11005 шт, а пассажирских — в 2,5 раза — до 69 шт.

УНИАН